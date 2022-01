Περί ηλιθιότητας

«Το άκρον άωτον της ηλιθιότητας είναι, το να πιστεύεις ότι κάνοντας συνέχεια τα ίδια πράγματα, υπάρχει περίπτωση να έχεις διαφορετικά αποτελέσματα…» (Αϊνστάιν)

Το συμπέρασμα του Αϊνστάιν φαίνεται αυτονόητο, αλλά μπορεί να εκπλαγείτε διαπιστώνοντας πόσο διαδεδομένο είναι στην καθημερινή μας ζωή. Για του λόγου το αληθές, η συγγραφέας Laurell K. Hamilton, στο βιβλίο της «The Laughing Corpse», λέει εμφατικά: «Stupidity isn’t punishable by death. If it was, there would be a hell of a population drop». Σε μετάφραση (ειδικά για τον φίλο αναγνώστη από τα Γρεβενά): «Η ηλιθιότητα δεν επισύρει τη θανατική ποινή. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχαμε σημαντική μείωση του πληθυσμού».

Αυτά σαν εισαγωγή. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Ο Σύριζα το 2019 έχασε τέσσερις εκλογές: Βουλευτικές, Ευρωεκλογές, Νομαρχιακές και Δημοτικές. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές και θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε κόμμα που φθείρεται από την κυβερνητική θητεία του. Αυτό, όμως, που είναι πρωτοφανές είναι το γεγονός ότι στους περίπου 30 μήνες από τη συντριβή του, υστερεί δημοσκοπικά σε όλα τα μεγέθη των ερευνών, παρά τα σημαντικά προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ποια είναι η εξήγηση;

Ο Σύριζα επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Οι θέσεις του σε όλα τα κρίσιμα θέματα είναι μειοψηφικές. Δίνει την εντύπωση ότι εξακολουθεί να είναι δέσμιος του παρελθόντος, δηλαδή του 3%. «Είναι στη φύση του» που λέει και ο σκορπιός. Μια σειρά απίθανων συμπτώσεων και λαθών (άλλων πολιτικών ανδρών) τον οδήγησε στην εξουσία, αλλά ποτέ δεν ξεπέρασε το DNA του και τις καταβολές του, παρόλο που θέλει να εμφανίζεται σαν προοδευτικό κόμμα.

Ελάτε να δούμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις, αρχίζοντας από τα πλέον πρόσφατα γεγονότα.

– Ελληνο-Αμερικανική Συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πραγματικά σχιζοφρενική αντιμετώπιση. Ακόμα και ο Αμερικανός πρέσβης έμεινε «παγωτό» ακούγοντας την επίσημη θέση του Σύριζα για το θέμα. Κυριολεκτικά δεν πίστευε στα αυτιά του. Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν την έκπληξή του, αλλά και τη διπλωματικά καμουφλαρισμένη οργή του: «Μένω έκπληκτος, γιατί έχω πει στο παρελθόν πως αυτή η αναγέννηση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ ξεκίνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τα τέσσερα μέρη που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ως μέρος της αμυντικής συμφωνίας, είναι μέρη που εντοπίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινήσαμε να λειτουργούμε στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη και στο Στεφανοβίκειο κατά τη διάρκεια της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ». Οσο ο Σύριζα ήταν στην εξουσία διαπραγματευόταν με τις ΗΠΑ για μια παρόμοια συμφωνία. Τώρα που την υπέγραψε η κυβέρνηση τους Κυριάκου Μητσοτάκη δεν τους άρεσε και την καταψήφισαν με φτηνές δικαιολογίες: «Με τη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας με τις ΗΠΑ ο κ. Μητσοτάκης γίνεται ο πρώτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που εκχωρεί επ’ αόριστον στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ελληνικό έδαφος. Το κάνει, μάλιστα, ανακοινώνοντας με μεγάλη περηφάνια ότι η συμπερίληψη στρατιωτικής εγκατάστασης στην Αλεξανδρούπολη παρέχει “δυνατότητα ταχείας μεταφοράς και στάθμευσης αμερικανικών δυνάμεων στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία”. Βάζοντας έτσι την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή επικίνδυνων εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα. […]». Βλέπετε πού είναι το παράλογο; Αν δεν ήταν επ’ αόριστον, αλλά ορισμένου χρόνου όπως λένε, «δεν θα έμπαινε η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή επικίνδυνων εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα»; Τρικυμία στο κρανίο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, ο κόσμος κρίνει τη συμφωνία: Θετικά 29% και Μάλλον Θετικά 29%, Σύνολο 58%. Η μειοψηφία την κρίνει Αρνητικά 11% και Μάλλον αρνητικά 11%, Σύνολο 22%. Μετά απορούν γιατί είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις.

– Ελληνο-Γαλλική αμυντική συμφωνία: Στην περίπτωση αυτή οι δικαιολογίες τους για να την καταψηφίσουν ήταν φαιδρές. Η αποδοχή της συμφωνίας από τους πολίτες είναι ακόμα μεγαλύτερη από την Ελληνο-Αμερικανική. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc, οι πολίτες την κρίνουν: Θετικά 53,1% και Μάλλον θετικά 22,1%, Σύνολο 75,2%. Η δε καταψήφιση της Συμφωνίας από τον Σύριζα κρίνεται: Λάθος 50,1% και Μάλλον Λάθος 14,1%, Σύνολο 64,2% και μόνο η μειοψηφία κρίνει την καταψήφιση: Σωστή 14,9% και Μάλλον Σωστή 11,0%, Σύνολο 25,9%. Μετά τους φταίνε τα πληρωμένα μέσα και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.

– Αμυντικές δαπάνες 2022. Οπως το σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, για λόγους εθνικού συμφέροντος η αντιπολίτευση πάντοτε ψήφιζε τις αμυντικές δαπάνες του Προϋπολογισμού. Ο Τσίπρας έσπασε αυτή την παράδοση καταψηφίζοντας τις. Ακόμα και το ίνδαλμά του, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ήταν στην αντιπολίτευση πάντοτε ψήφιζε τις αμυντικές δαπάνες του Προϋπολογισμού. Παρόλο που συνεχώς προσπαθεί να τον μιμείται (έβαλε και ζιβάγκο), εντούτοις στο πολύ σοβαρό θέμα αυτό άλλαξε στάση. Γιατί;

– Πρωτοσέλιδο στη «Χουριέτ». Ακριβώς αυτή η στάση του Σύριζα και του Τσίπρα εκτιμήθηκε ιδιαίτερα στη γειτονική και εξαιρετικά «φιλική» Τουρκία. Αντιγράφω από ένα πρόσφατο άρθρο του Σάκη Μουμτζή που αναρτήθηκε στο Liberal.gr: «Θα χαιρόμασταν όλοι φαντάζομαι αν Ελληνας πολιτικός γινόταν πρωτοσέλιδο σε τουρκική εφημερίδα υποστηρίζοντας τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Δημιουργεί όμως προβληματισμούς όταν η πρωτοσέλιδη φιλοξενία έχει ως αιτία την προβολή θέσεων που αρέσουν στην τουρκική πλευρά. Που ικανοποιούν τους αναγνώστες της εφημερίδας.

Η φωτογραφία του Α. Τσίπρα που κοσμούσε την πρώτη σελίδα της “Χουριέτ” συνοδευόταν από τη φράση του στη Βουλή προχθές: “Γιατί εξοπλιζόμαστε; Θα γίνουμε μήπως υπερδύναμη;” Αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη φορά που γίνεται πρωτοσέλιδο σε τουρκική εφημερίδα. Την άλλη ήταν όταν καταψήφισε την ελληνογαλλική συμφωνία […]».

Πέρα από τη διαπίστωση, ο συγγραφέας στο τέλος του κειμένου του εκφράζει μια εφιαλτική απορία, η οποία εύχομαι να μην είναι αληθινή.

«[…] Μήπως όμως ο Α. Τσίπρας έχει κάτι άλλο στο μυαλό του; Μήπως στέλνει μηνύματα προς εκείνα τα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων που θέλουν να καθίσουμε με την Τουρκία σε ένα τραπέζι εφ’ όλης της ύλης; Μήπως τους φωνάζει πως “εγώ είμαι ο άνθρωπός σας;” μήπως επιζητεί την ισχύ που δεν του εμπιστεύονται οι Ελληνες πολίτες να τη λάβει από τον διεθνή παράγοντα; “Εγώ σας έλυσα το Μακεδονικό. Είμαι διαθέσιμος να μοιράσω το Αιγαίο!” […]». Ούτε να το σκέφτομαι! Ελα όμως που ένας βουλευτής του είπε κάποτε «και τι έγινε άμα χάσουμε μερικά νησιά;». Μπρρ.

– Κουφοντίνας. Στις αρχές του 2021 ο καταδικασμένος σε πολλές φορές ισόβια Κουφοντίνας ξεκίνησε απεργία πείνας με αίτημα να μεταφερθεί σε φυλακές της αρεσκείας του. Για άλλη μια φορά ο Σύριζα σύσσωμος υποστήριξε παντοιοτρόπως το αίτημα του Κουφοντίνα, πηγαίνοντας κόντρα στην πλειοψηφία του κόσμου. Η δημοσκόπηση της MRB για το Star τεκμηρίωσε ότι το 69,8% των ερωτηθέντων απαντούσε αρνητικά στο ερώτημα «Να ικανοποιήσει η Κυβέρνηση ή όχι το αίτημα του Κουφοντίνα», ενώ μόλις το 15,5% συμφωνούσε. Η «Αυγή», επίσημο όργανο του Σύριζα, έγραψε τότε: «Η MRB χτες έγινε η ντροπή της Πολιτικής Επιστήμης».

Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξέρουν την αλήθεια. Θέλουν να φαντάζονται ότι ζουν στο δικό τους –κατά παραγγελία– περιβάλλον. Μετά τους φταίνε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.

– Πανεπιστημιακή Αστυνομία στα ΑΕΙ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc που δημοσιεύθηκε στο «Πρώτο Θέμα», το 60,5% συμφωνούσε και μόνο το 37,4% διαφωνούσε. Φυσικά και πάλι ο Σύριζα υποστήριζε τη μειοψηφία.

– Ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά το 62,3% συμφωνούσε, ενώ μόνο το 31,8% διαφωνούσε. Οπως θα θυμάστε, ο Τσίπρας είχε κάνει επαναστατική σημαία το θέμα της ελάχιστης βάσης και μιλούσε για τις 30.000 παιδιά που θα στερηθούν τις σπουδές τους.

Είναι πραγματικά χωρίς νόημα να συνεχίσω την απαρίθμηση των περιπτώσεων όπου ο Σύριζα υποστηρίζει καταφανώς μειοψηφικές θέσεις. Διερωτώμαι. Είναι τόσο τυφλωμένοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις κόντρα σε όλα τα μεγάλα θέματα και να φιλοδοξείς να ξανακερδίσεις την ψήφο του λαού.

Σαν επιμύθιο σας αφήνω με τα λόγια του Ιησού Χριστού προς τον διώκτη Σαούλ: «Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν» (Πράξεις Αποστόλων, ΚΣΤ΄ 14). Κάτι παρόμοιο είπε και ο Αϊνστάιν 2.000 χρόνια αργότερα.

Και αφού κλείνουμε με θρησκευτικό πνεύμα, να επαναλάβω την προσευχή μου: «Θεέ μου, από πού γλιτώσαμε. Βοήθησέ μας να μην τους ξαναδούμε στην εξουσία».

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτηςείναι σύμβουλος επιχειρήσεων.