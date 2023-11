Η προειδοποίηση ενός Αμερικανοεβραίου

Ουδείς «πόλεμος θρησκειών» ήταν πόλεμος θρησκειών. Θα μπορούσαμε άραγε να περιγράψουμε την Επανάσταση του 1821 απλώς σαν πόλεμο χριστιανών και μουσουλμάνων; Ο Κολοκοτρώνης διαβεβαίωνε ότι ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας ή ότι έβλεπε στο όνειρό του την Παναγία, «ντυμένη βλάχα», να τον ορμηνεύει. Εστελνε όμως τους ανθρώπους του να επιστρατεύσουν βιαίως όσους γυρνούσαν στο χωριό τους καταπτοημένοι από κάποια ήττα. Δεν περίμενε να δουν κι αυτοί την Παναγία, να τους προστάζει να ξαναπάρουν τα όπλα.

Οι άνθρωποι δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά από το θρησκευτικό τους φρόνημα. Το μυαλό, η ψυχή, το σώμα τους, έχουν κι άλλες ανάγκες και επιθυμίες πλην όσων ορίζει η πίστη. Οι δε θεότητες, μόνο στους μύθους και στα έπη των λαών πολεμούν μεταξύ τους ή κατά ανθρώπων. Ιερή πόλη τριών θρησκειών η Ιερουσαλήμ, αλλά δεν πολεμούν εκεί οι δεσπότες των ουρανών. Ανθρωποι ματώνουν.

Η σύγκρουση Ισραηλινών και Παλαιστινίων περιγράφεται συχνά στη Δύση σαν πόλεμος θρησκειών ή πολιτισμών. Επί PLO και Αραφάτ, ουδείς κατέφευγε σε τέτοιες «ερμηνευτικές» αφέλειες. Το περί συγκρούσεως θρησκειών ή/και πολιτισμών σενάριο χρησιμοποιείται συστηματικά αφότου στους παλαιστινιακούς πληθυσμούς υποχώρησε η πολιτικού χαρακτήρα στράτευση και αυξήθηκε η ισχύς των φονταμενταλιστικών ισλαμιστικών οργανώσεων.

Δύο δόγματα

Το σενάριο αυτό, που παίχτηκε με την ίδια κυνική ελευθεριότητα και στο Ιράκ, θεμελιώνεται σε δύο δόγματα.

Δόγμα πρώτο: Ο χριστιανισμός και ο ιουδαϊσμός είναι ανώτερες θρησκείες από το Ισλάμ και λιγότερο βίαιες· το πιστοποιούν η αιματοβριθής Παλαιά Διαθήκη και η εκχριστιανιστική εξόντωση των όπου γης αυτοχθόνων. Δόγμα δεύτερο: Ο δυτικός πολιτισμός, που τον κυοφόρησαν Αθήνα, Ιερουσαλήμ και Ρώμη, είναι αυταπόδεικτα υψηλότερος κάθε άλλου, και πρωτίστως του αραβικού. Γέννημα όμως του δυτικού πολιτισμού είναι και το Ολοκαύτωμα. Και δεκάδες «προδρομικές» γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις.

Για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τα πράγματα είναι παιδαριωδώς απλά. «Εχουμε πόλεμο του πολιτισμού με τη βαρβαρότητα», διακηρύσσει συνεχώς. Ποιος ο πολιτισμένος και ποιος ο βάρβαρος δεν θέλει ρώτημα. Αλλωστε, για μία ακόμα φορά, όποιος τολμήσει να «επερωτήσει» τον ισραηλινό στρατό, καταγγέλλεται σαν αντισημίτης, αλλά και σαν υβριστής του Ολοκαυτώματος και σαν «αντικειμενικά» σύμμαχος της Χαμάς, του Ερντογάν και των Ιρανών αγιατολάδων. Σαν «αντικειμενικά» σύμμαχος του Σαντάμ δεν καταγγελλόταν και όποιος έλεγε ότι δεν δικαιούται να παριστάνει τον ηθικό ένας πόλεμος που «νομιμοποιήθηκε» με κατάφωρα ψεύδη;

«Ισως παρακολουθούμε μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης, που θα μπορούσε γρήγορα να εξελιχθεί σε γενοκτονία».

Σάμπρα και Σατίλα

Την περασμένη Κυριακή, μιλούσα εδώ για τη μακρά διάρκεια του αντισημιτισμού και αναρωτιόμουν αν είναι αντισημιτική, όπως επιμένει η ακροδεξιά κουστωδία του Νετανιάχου, ακόμα και η ηπιότερη κριτική της πολεμικής δράσης του Ισραήλ. Ρητορικό το ερώτημα. Για να πάμε σαράντα χρόνια πίσω, «αντισημίτες» ήταν και όσοι το 1982 κατήγγελλαν τον ισραηλινό στρατό και τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Αριέλ Σαρόν ως συνυπεύθυνους για τη σφαγή 2.500-3.500 αμάχων Παλαιστινίων στη γειτονιά Σάμπρα της Βηρυτού και στον προσφυγικό καταυλισμό στη Σατίλα. «Εμείς; Ποτέ! Οι χριστιανοί Φαλαγγίτες τούς σκότωσαν. Και στο κάτω κάτω, ο καταυλισμός ήταν φωλιά τρομοκρατών». Οπως και τα νοσοκομεία της Γάζας, τα σχολεία, τα ιερά, οι φάλαγγες των εκτοπιζομένων…

Οντως. Ο Φαλαγγίτες είχαν διαπράξει τη θηριωδία. Οπως όμως έκρινε ειδική επιτροπή του ΟΗΕ, ο ισραηλινός στρατός, που πολιορκούσε τη Σατίλα, και γνώριζε και διευκόλυνε με κάθε τρόπο τη σφαγή. Ακόμα και νυχτερινό φωτισμό είχε προσφέρει στους μακελάρηδες. Ο Σαρόν είχε κριθεί ένοχος από άλλη επιτροπή, ισραηλινή. Παρότι εγκληματίας πολέμου όμως, κυβέρνησε το Ισραήλ μια πενταετία, 2001-2006. Οταν και έχτισε το τείχος στη Δυτική Οχθη, δίνοντας υλική μορφή στο απαρτχάιντ.

Οι Ισραηλινοί είχαν παραπλανήσει τους Αμερικανούς το 2002. Το απέδειξε, με πολύχρονη έρευνα, ο Αμερικανοεβραίος Σεθ Ανζίσκα στο βιβλίο του «Preventing Palestine: A Political History from Camp David to Oslo» (2018) και στα άρθρα του στoυς New York Times.

Στην ίδια εφημερίδα, στις 10.11, πάλι ένας Αμερικανοεβραίος, ο Ομέρ Μπάρτοφ, καθηγητής Σπουδών για το Ολοκαύτωμα και τη Γενοκτονία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, επικρίνει το Ισραήλ όσο αυστηρά φοβόμαστε να το επικρίνουμε οι «ουδέτεροι». Παραθέτω από το άρθρο του, σε μετάφραση του ποιητή Χρήστου Τσιάμη, που ζει στις ΗΠΑ: «Ως ιστορικός της γενοκτονίας, πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτή τη στιγμή συντελείται γενοκτονία στη Γάζα, αν και είναι πολύ πιθανό να γίνονται εγκλήματα πολέμου, ακόμα και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. […] Η μεγαλύτερη ανησυχία μου, παρακολουθώντας τον πόλεμο Ισραήλ – Γάζας, είναι ότι υπάρχει πρόθεση γενοκτονίας, που μπορεί εύκολα να γείρει προς γενοκτονική δράση. […] Στις 9.10, ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ είπε: “Πολεμάμε ανθρώπινα ζώα και ενεργούμε ανάλογα”, μια φράση που υποδηλώνει την απανθρωποποίηση, πράγμα που έχει γενοκτονική ηχώ. […] Λειτουργικά και ρητορικά, ίσως παρακολουθούμε μια επιχείρηση εθνοκάθαρσης που θα μπορούσε γρήγορα να εξελιχθεί σε γενοκτονία, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν περισσότερες από μία φορές».

Στη Δυτική Οχθη

Και συνεχίζει ο ειδικός της Σοά: «Είναι καιρός να μιλήσουμε ενάντια στην κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Οχθη από τους Ισραηλινούς εποίκους και τα ισραηλινά στρατεύματα, που τώρα φαίνεται να ολισθαίνει επίσης προς την εθνοκάθαρση, υπό την κάλυψη του πολέμου στη Γάζα. Πολλά παλαιστινιακά χωριά, σύμφωνα με αναφορές, αυτοεκκενώθηκαν υπό τις απειλές των εποίκων. Προτρέπω τα αξιοσέβαστα ιδρύματα, όπως το Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ουάσιγκτον και το Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ, να παρέμβουν τώρα και να σταθούν στην πρώτη γραμμή όσων προειδοποιούν για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εθνοκάθαρση και για το έγκλημα όλων των εγκλημάτων, τη γενοκτονία. Εάν όντως πιστεύουμε ότι το Ολοκαύτωμα μας δίδαξε ένα μάθημα για την ανάγκη –στην πραγματικότητα για το καθήκον– να διαφυλάσσουμε την ανθρωπιά και την αξιοπρέπειά μας προστατεύοντας την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια των άλλων, αυτή είναι η στιγμή να σηκωθούμε και να υψώσουμε τη φωνή μας, προτού η ηγεσία του Ισραήλ βυθίσει τη χώρα και τους γείτονές της στην άβυσσο. Υπάρχει ακόμη χρόνος για να σταματήσουμε το Ισραήλ από το να αφήσει τις ενέργειές του να μετατραπούν σε γενοκτονία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε στιγμή παραπάνω».

Το ξαναλέω. Ενας Εβραίος τα λέει αυτά. Ενας ειδήμων της γενοκτονίας. Ενας «αντισημίτης»;