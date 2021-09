EUMED 9: Η διακήρυξη της Αθήνας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στη Μεσόγειο

Την κοινή πεποίθησή τους πως η επείγουσα και φιλόδοξη παγκόσμια δράση – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδα, και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα – είναι πλέον, περισσότερο από ποτέ, αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς ευημερούντος, δίκαιου και βιώσιμου μέλλοντος, υπογραμμίζουν οι χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία, στο πλαίσιο των εργασιών της EUMED 9 στην Αθήνα.

Οι ηγέτες των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλαμβάνουν τη σταθερή δέσμευσή τους στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και στον στόχο του περιορισμού αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Οι ηγέτες των εννέα χωρών συμφωνούν να συνεργασθούν στενά για να οικοδομήσουν συνέργειες για την προώθηση της αναγκαίας μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις τεχνολογίες με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Ξεχωριστές είναι οι αναφορές στη βιοποικιλότητα, τα δάση, το θαλάσσιο περιβάλλον/γαλάζια οικονομία καθώς και την πολιτική προστασία, την πρόληψη και την ετοιμότητα.

«Η διακήρυξη της Αθήνας θα επιταχύνει τις προσπάθειες μας να προστατεύσουμε την Μεσόγειο από την κλιματική κρίση», σημειώνει μεταξύ άλλων σε tweet του ο πρωθυπουργός.

The Athens Declaration, adopted at today’s #EUMED9 Summit, will accelerate our efforts to protect the Mediterranean from the climate crisis and pool resources to tackle future challenges. As the danger presented by this crisis is common to us all, so too must be our defenses. pic.twitter.com/YhcjKIxulx

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 17, 2021