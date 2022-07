Προκλητικός Ερντογάν: Κατηγόρησε την Ελλάδα για «νταηλίκι» και θυμήθηκε τη Μικρασιατική καταστροφή

Σε νέες δηλώσεις κατά της Ελλάδας προέβη μέσα σε διάστημα λίγων ωρών ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτή τη φορά μιλώντας στους αποφοίτους της στρατιωτικής ακαδημίας στην Κωνσταντινούπολη.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι «πουλάει νταηλίκι», ενώ αναφέρθηκε και στην Μικρασιατική καταστροφή.

Μάλιστα, πρόετρεψε τον ελληνικό λαό -σε μια πρωτοφανή δήλωση- να δώσει «δημοκρατικό μάθημα στους κυβερνώντες» που τον οδηγούν «σε περιπέτειες και καταστροφικό τέλος», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πιο αναλυτικά είπε:

«Σε όσους μας επιτίθενται συνέχεια στον εναέριο χώρο μας, δίνουμε το απαραίτητο μάθημα εκεί που πρέπει κυρίως με την πολεμική μας αεροπορία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι θα προστατεύσουμε τα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορά μας στη Δύση, χωρίς να κάνουμε την παραμικρή παραχώρηση στα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι διεθνείς συμφωνίες.

Αντί να λύσουν τις μεταξύ μας διαφορές με διάλογο και διαπραγμάτευση, κρύβονται κάτω από τις φούστες άλλων και συνιστούμε στην διοίκηση της Ελλάδας η οποία προσπαθεί να πουλήσει νταηλίκι, να πάρει ένα μάθημα τόσο από τις εξελίξεις στην περιοχή μας όσο και από τα γεγονότα πριν από ένα αιώνα.

Είναι μια πραγματικότητα ότι ο γείτονας μας στο Αιγαίο πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο μαζί μας. Γι’ αυτό στους στρατηγικούς υπολογισμούς της Τουρκίας έχει την θέση που του αναλογεί. Ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει το μήνυμα και το μάθημα μέσω της δημοκρατικής οδού, στους κυβερνώντες του που τρέχουν πίσω από περιπέτειες οι οποίες θα φέρουν ένα καταστροφικό τέλος για τον ελληνικό λαό».

#Turkey‘s President warned #Greece for the Nth time today, saying Turkish nation has reborn from its ashes, ready to claim a victory in the Aegean, will teach a historical lesson to Greece if needed. pic.twitter.com/sRLKlpE4wK

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 1, 2022