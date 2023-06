Ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για το ναυάγιο στην Πύλο

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο στην οποία αναφέρει:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από τη βύθιση ενός αλιευτικού σκάφους που μετέφερε παράτυπους μετανάστες στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας στις 14 Ιουνίου, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ζωές, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.»

Press Release Regarding Sinking of a Boat Carrying Irregular Migrants in the Mediterranean https://t.co/ePudKOV4qS pic.twitter.com/cM2eYIAnmy

— Turkish MFA (@MFATurkiye) June 16, 2023