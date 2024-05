Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Βόρεια Μακεδονία: Οι ΗΠΑ σταθερά προσηλωμένες στη Συμφωνία των Πρεσπών

Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη Συμφωνία των Πρεσπών και στην ενσωμάτωση της Βόρειας Μακεδονίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, εξέπεμψε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στον απόηχο των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στη γειτονική χώρα.

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου ήλθε έπειτα από ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, σχετικά με το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος παραβίασε τη Συμφωνία, αποκαλώντας τη χώρα «Μακεδονία» και όχι «Βόρεια Μακεδονία», όπως είναι το συνταγματικό της όνομα, κατά τη διάρκεια της τελετής για την ορκωμοσία της.

«Kαθώς σχηματίζεται νέα κυβέρνηση και επιλέγεται ένας νέος πρωθυπουργός, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη σημασία της τήρησης των διεθνών συμφωνιών και τα οφέλη της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

.@StateDept the United States remains firmly committed to the Prespa Agreement and North Macedonia’s Euro-Atlantic integration. As a new government is formed and a prime minister selected, we will continue to reinforce the importance of adherence to international agreements, and…

