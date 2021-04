Ιστορία, κλίμα και ζεστοί άνθρωποι…

Η Ελλάδα τούς έχει αληθινά εντυπωσιάσει. Οι σπουδές στη Φιλοσοφική Αθηνών, οι βόλτες σε τόπους-μνημεία διεθνούς ακτινοβολίας όπως η Ακρόπολη, οι άνθρωποι στη γειτονιά, το γλυκό κλίμα της χώρας μας. «Η ζωή στην Ελλάδα ήταν αρκετά ξεκούραστη και απολαυστική για μένα μέχρι τώρα. Συνήθως πηγαίνω για βόλτες στο πάρκο, κάνοντας ηλιοθεραπεία, και τα Σαββατοκύριακα κάνω πεζοπορία. Μετά το πρόσφατο άνοιγμα των υπαίθριων χώρων, οι φίλοι μου και εγώ επισκεφθήκαμε διάφορες τοποθεσίες ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η Ακρόπολη, οι οποίες και με ενθουσίασαν. Tο πρόγραμμα είναι πραγματικά πολύ καλό. Τα μαθήματα καλύπτουν όλες τις πτυχές των σπουδών. Οι διαλέξεις των καθηγητών είναι εξαιρετικά σαφείς, και σε σύγκριση με την κινεζική εκπαίδευση στο μάθημα της Ιστορίας, αυτό το πρόγραμμα είναι πιο προσεκτικά δομημένο και πλήρες, και όλη η διδασκαλία υποστηρίζεται από ιστορικές πηγές, κάτι πολύ ευνοϊκό για την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης των μαθητών για την ιστορική έρευνα», λέει στην «Κ» ο Liu Ηαο.

Είναι ένας από τους 28 φοιτητές του πρώτου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αθηνών, με θέμα την Αρχαιολογία, την Ιστορία και τη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους στη χώρα μας. Ηταν αληθινά μια… παράξενη εμπειρία εν μέσω πανδημίας, για παιδιά λίγο μετά την ενηλικίωση που ελάχιστα έχουν γνωρίσει τους συμφοιτητές και τους καθηγητές τους διά ζώσης, κάνουν τα μαθήματα διαδικτυακά ενώ ζουν σε μια ξένη χώρα, μακριά από την οικογένειά τους.

Η Naima Alshamsi ήλθε στην Αθήνα από τα Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Το πρόγραμμα είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει, και ίσως μου πάρει καιρό η προσαρμογή σε αυτό. O τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμένα, καθώς έχω συνηθίσει σε ένα πρόγραμμα σπουδών της Αυστραλίας όπου oι εργασίες είναι περισσότερες από τις γραπτές εξετάσεις. Η Ελλάδα έχει μια εξαιρετικά πλούσια ιστορία και χαίρομαι που μαθαίνω όσο περισσότερα για την αρχαία ιστορία βιώνοντας παράλληλα τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αν και το εμπόδιο της γλώσσας είναι πολύ προφανές μερικές φορές, παρ’ όλα αυτά είναι διαχειρίσιμο με τη χρήση της τεχνολογίας», λέει στην «Κ». Οσον αφορά την πανδημία, η απάντησή της εντυπωσιάζει: «Η απαγόρευση της κυκλοφορίας δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα καθώς είμαι συνηθισμένη σε περιορισμούς».

Από τη Μέση Ανατολή «ταξιδεύουμε» στη Βόρεια Αμερική, καθώς η Lorena Di Stefano ήλθε στην Αθήνα για το πρόγραμμα από τον Καναδά. «Η διαμονή στην Αθήνα και η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μεγάλη εμπειρία για μένα ερχόμενη από τον Καναδά, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα, οι πολιτιστικοί και κοινωνικοί θεσμοί είναι πολύ διαφορετικοί. Αποτελεί πρόκληση για εμένα, αλλά προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσαρμοστώ στο νέο περιβάλλον. Παρά τα πολλά εμπόδια από τη συνεχιζόμενη πανδημία, κατάφερα να κάνω μερικούς καλούς φίλους στο πρόγραμμα και έχω κρατήσει τον εαυτό μου απασχολημένο κάνοντας εξορμήσεις, διαβάζοντας, παρακολουθώντας ταινίες, μαγειρεύοντας. Αν και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, με κάνει να περιμένω με αγωνία την επιστροφή στο αμφιθέατρο», ανέφερε στην «Κ».

«Moυ είναι δύσκολο να βρω λέξεις για να περιγράψω την εντύπωση και τα συναισθήματα που μου προσέφεραν το πρόγραμμα και η Ελλάδα. Η μελέτη της αρχαίας Ελλάδας, ιστορικά και γλωσσικά, ήταν πάντα ένα από τα μεγάλα μου πάθη, που με στοιχειώνει από τότε που ήμουν παιδί. Φανταστείτε τον μεγάλο μου ενθουσιασμό, όταν με δέχτηκαν να μελετήσω αυτό το πρόγραμμα στο λίκνο ακριβώς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό που με εντυπωσίασε πολύ είναι η φροντίδα, το πάθος, η ζεστασιά, η αφοσίωση και η υποστήριξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένη με τα μαθήματα και τους καθηγητές. Νιώθω ήδη σαν να αποτελώ μέλος μιας οικογένειας!», μας λέει η Εlisabeta Mosho από την Αλβανία. Η Αmal Soliman από την Aίγυπτο τονίζει στην «Κ» ότι με το πρόγραμμα ασχολείται με κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει ασχοληθεί προηγουμένως. «Η πανδημία προφανώς δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σταματήσαμε ξαφνικά να πηγαίνουμε στο πανεπιστήμιο και τα μαθήματα διεξάγονται διαδικτυακά, αλλά οι διαλέξεις είναι άρτιες και τις παρακολουθώ εύκολα. Το Σαββατοκύριακο πηγαίνω για έναν περίπατο ή για καφέ με τους φίλους μου. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μελετώ, παρακολουθώ Netflix και επικοινωνώ με την οικογένεια και τους φίλους μου», συμπληρώνει.

«Βαθύτερη κατανόηση»

«Οι καθηγητές εδώ κατάφεραν να με οδηγήσουν στον δρόμο της κατανόησης τόσο της αρχαίας όσο και της σύγχρονης Ελλάδας. Αυτό άνοιξε ένα κανάλι, μία οπτική για βαθύτερη κατανόηση του ελληνικού τρόπου ζωής. Η καθημερινή μου ρουτίνα είναι να ταΐζω τα περιστέρια, να παρακολουθώ τα σαλιγκάρια και να “πειράζω” τις γάτες, περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας. Λατρεύω τόσο τον ζεστό ήλιο όσο και τους φιλόξενους Ελληνες. Τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουμε πάντα πεζοπορία ή παρακολουθούμε ταινίες. Πρόσφατα επισκεφθήκαμε τους τριγύρω αρχαιολογικούς χώρους», προσθέτει από την πλευρά της στην «Κ» η Jiaqi Zhao από την Κίνα.

Η Αμερικανίδα Αmy Dugan είναι ακόμα πιο ενθουσιασμένη, λέγοντας: «Το πρόγραμμα αποτελεί μια από τις καλύτερες εκπαιδευτικές εμπειρίες της ζωής μου. Ο συνδυασμός της εκπαιδευτικής γνωριμίας με την αρχαία Ελλάδα και της διαμονής στην Ελλάδα είναι αναντικατάστατος. Ζω στην Ελλάδα έξι μήνες τώρα και, μιλώντας ειλικρινά, πραγματικά δεν θα προτιμούσα να βρίσκομαι πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς ζω στο κέντρο της Αθήνας και ακόμη και στις καθημερινές μου βόλτες περικυκλώνομαι από την αρχαία ελληνική ιστορία».

Σημαντική άνοδος διεθνώς του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο τομέας Κλασικών Σπουδών και Αρχαίας Ιστορίας του ΕΚΠΑ κατατάσσεται για πρώτη φορά στις θέσεις 51-70 παγκοσμίως (φωτ. αρχείου). ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS

Το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα –BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece, όπως είναι ο τίτλος του– βοήθησε σημαντικά στην άνοδο της θέσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στις διεθνείς κατατάξεις στον τομέα των Κλασικών Σπουδών, δείχνοντας τον δρόμο και για άλλα πανεπιστήμια. Ενδεικτικό είναι ότι στην παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων του οργανισμού Quacquarelli Symonds (QS) για το 2021, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ο τομέας Κλασικών Σπουδών και Αρχαίας Ιστορίας του ΕΚΠΑ κατατάσσεται για πρώτη φορά στις θέσεις 51-70 παγκοσμίως, ενώ ο τομέας της Αρχαιολογίας παραμένει στις θέσεις 101-150. «Εκτός των τεσσάρων κριτηρίων, όπως ακαδημαϊκή φήμη, φήμη μεταξύ των εργοδοτών, αριθμός ετεροαναφορών ανά εργασία, δείκτης h-index, ακόμη μία μεταβλητή που συνετέλεσε στην άνοδο του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και των δύο τομέων στη συγκεκριμένη κατάταξη της QS είναι η υλοποίηση του πρώτου ξενόγλωσσου-αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στην Ιστορία, Αρχαιολογία και τη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας», ανέφερε το ΕΚΠΑ. «Eχουν ήδη ξεκινήσει οι ενέργειες προβολής και διαφήμισης του προγράμματος για την προσέλκυση φοιτητών την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά», τονίζει, μιλώντας στην «Κ», η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του προγράμματος και επιστημονική υπεύθυνη, ομότιμος καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Αθηνών Ελένη Καραμαλέγκου.

Τα μαθήματα διεξήχθησαν στην αρχή διά ζώσης και στη συνέχεια εξ αποστάσεως (διαδικτυακά), όταν επιβλήθηκαν τα μέτρα για την πανδημία. Hδη ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και σε αυτό διδάχθηκαν τέσσερα μαθήματα

(1. Introduction to the Discipline of Archaeology, 2. Introduction to Historical Studies, 3. Ancient Greek Literature: an overview, 4. Greek I – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα). Οι εξετάσεις, όπως και σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας μας, οργανώθηκαν διαδικτυακά.

Παράλληλα, οι ξένοι φοιτητές παρακολούθησαν και συνεχίζουν να παρακολουθούν πρόγραμμα εκμάθησης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ (τους προσφέρεται δωρεάν από το πρόγραμμα). Επίσης, παρακολούθησαν προαιρετικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ενίσχυση των γνώσεών τους και χρήση της σχετικής με τα μαθήματα ορολογίας (προσφέρονται δωρεάν από το πρόγραμμα). Hδη, άρχισαν διαδικτυακά τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (1. Aegean Civilizations: a survey, 2. Ancient Greek Art: an overview, 3. The History of the Greek Polis, 4. Greek II).

Οι φοιτητές διευκολύνθηκαν σε θέματα εξεύρεσης κατοικίας, έκδοσης αδειών διαμονής, ενίσχυσης των μαθημάτων με ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό. Παράλληλα, από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, και κυρίως μετά τα μέτρα για την πανδημία, παρέχεται συνεχής υποστήριξη από τους υπευθύνους του προγράμματος. Αρκετά από τα προβλήματα που συνδέονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ξενόγλωσσου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών έχουν επιλυθεί από την πολιτεία και το πανεπιστήμιο, με συμβολή των υπευθύνων του προγράμματος. Απομένουν όμως και άλλα, που επείγει να αντιμετωπισθούν. Τα σχετικά με τις άδειες διαμονής δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ήταν απαραίτητη η συνεχής και ουσιαστική βοήθεια των φοιτητών εκ μέρους των εργαζομένων για το πρόγραμμα. Οι διαδικασίες των ΕΛΚΕ σε θέματα κυρίως προβολής και διαφήμισης του προγράμματος αποτελούν πραγματική τροχοπέδη και επείγει να βελτιωθεί η σχετική νομοθεσία.

Αισιοδοξία

Οπως αναφέρει η κ. Καραμαλέγκου, «σε όλους τους εμπλεκόμενους στη στήριξη και λειτουργία του προγράμματος –στον πρύτανη και στην ομάδα Φιλοσοφικής που στηρίζει επιστημονικά, συντονιστικά, διοικητικά και γραμματειακά το πρόγραμμα– μας προκαλεί μεγάλη ανακούφιση ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας, οι ξένοι νέοι άνθρωποι διατηρούν καλή ψυχολογική κατάσταση, επιδεικνύουν ψυχραιμία και αισιοδοξία και εξακολουθούν να εκφράζονται πολύ θετικά για τις σπουδές τους και την Ελλάδα και να προβάλλουν τη χώρα μας στο εξωτερικό».