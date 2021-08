Ελληνοκινεζικό Κέντρο ίδρυσε το Παν. Αιγαίου

Στην ίδρυση αυτοδύναμης ακαδημαϊκής δομής, αυτής του Ελληνοκινεζικού Κέντρου Γλώσσας και Πολιτισμού, προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας έναν από τους στρατηγικούς στόχους του, εκείνον της διεθνοποίησης, με βασικό σκοπό την αμφίδρομη προώθηση της γλώσσας και του πολιτισμού Κίνας και Ελλάδας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, επεκτείνεται σε έξι νησιά (Λέσβος, Λήµνος, Χίος, Σάµος, Σύρος, Ρόδος) με έξι σχολές, 18 τµήματα και 45 προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και έχει αναπτύξει σειρά συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της Κίνας, ενδεικτικά με τα: Henan University, Continental Han Feng Network Technology (Beijing) Co., University of Science and Technology China, China University of Geosience, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences-Nigpas, East China Normal University, Southwestern University of China, Chinese Academy of Sciences-Institute of Geology and Geophysics..

Σε συνεργασία με τον επίσημο φορέα της Κίνας, Continental Han Feng Network Technology (Beijing) Co., υλοποίησε το πρώτο έτος του προγράμματος της online διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας σε φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα αυτοσχεδιάστηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προγραμματίζεται η συνέχισή του τα επόμενα χρόνια.

Είναι αξιοσημείωτη η αποδοχή του προγράμματος από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Αιγαίου, που αποδεικνύεται τόσο από τον υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος και παρακολούθησης όσο και από το γεγονός ότι στον πρόσφατο διαγωνισμό «20th Chinese Bridge Chinese Proficiency Competition», που έλαβε χώρα σε εθνικό επίπεδο, από τα 12 άτομα που προκρίθηκαν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, τα 5 είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα της online διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Οι επίσημοι διοργανωτές του διεθνούς αυτού διαγωνισμού ενημέρωσαν ότι οι φοιτητές/τριές μας αρίστευσαν και χαρακτήρισαν εντυπωσιακή την επίδοση αυτή, λαμβανομένης υπόψη και της μικρής διάρκειας εκμάθησης της γλώσσας (μόλις 2 εξάμηνα)», αναφέρει η πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χρυσή Βιτσιλάκη. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα λειτουργήσει το πρώτο online εξεταστικό κέντρο της κινεζικής γλώσσας (OnlineChineseTestingCenter) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Chinese Testing International Co., Ltd, επίσημο φορέα online εξέτασης και απόδοσης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της Κίνας, και το Henan University της Κίνας.

Απευθύνεται αρχικά στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Αιγαίου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της online διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας και στο άμεσο μέλλον σε κάθε ενδιαφερόμενο/η από την Ελλάδα που επιθυμεί να αποκτήσει πιστοποίηση της κινεζικής γλώσσας μέσω online εξέτασης.