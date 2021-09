Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην «Κ» για την «ανάσταση» του Αγίου Νικολάου

Στη συμπλήρωση είκοσι ετών από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, που συγκλόνισε την ανθρωπότητα και σε σημαντικό βαθμό άλλαξε τη ζωή όλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μιλάει στην «Κ», με αφορμή την ανοικοδόμηση του νέου ναού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος έρχεται σαν μια αναγέννηση ελπίδας, στα ερείπια του μικρού κτίσματος του ναού που βρισκόταν δίπλα στους Δίδυμους Πύργους και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος την Παρασκευή τέλεσε μνημόσυνο για τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζει την ξεχωριστή σημασία που έχει για όλους τους Αμερικανούς αλλά και για την ανθρωπότητα γενικότερα, το γεγονός ότι ένας εμβληματικός ελληνορθόδοξος ναός θα στέκεται στο Σημείο Μηδέν «ως το μοναδικό σύμβολο θρησκευτικής πίστης σε αυτό το ιερό έδαφος».

St Nicholas stands before you today to tell the world that light will always shine on through the darkness, and the darkness will never overcome it! Faith will always triumph over doubt. Hope will always vanquish despair. And love will always conquer hate. #September11 pic.twitter.com/EHvkAP27te

— Elpidophoros (@Elpidophoros) September 11, 2021