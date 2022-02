Εορτασμός της κινεζικής Πρωτοχρονιάς στο ΕΚΠΑ

Την κινεζική Πρωτοχρονιά γιόρτασαν φέτος μαζί με τον πρέσβη της χώρας τους και τους Ελληνες δασκάλους τους οι Κινέζοι φοιτητές του Παν. Αθηνών στους χώρους της καινούργιας βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του ιδρύματος. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εορτασμού της κινεζικής Πρωτοχρονιάς (χθες Τρίτη 1η Φεβρουαρίου), ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα Xiao Junzheng συνάντησε το περασμένο Σάββατο, στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, φοιτητές από την Κίνα που σπουδάζουν στο ΕΚΠΑ.

Στο αγγλόφωνο προπτυχιακό «BA Program in Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», το οποίο έχει φοιτητές από περισσότερες από 10 χώρες, σπουδάζουν 18 Κινέζοι. Επίσης, αρκετοί φοιτούν σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα ή είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Αυτή τη στιγμή στη Φιλοσοφική Σχολή σπουδάζουν πάνω από 50 Κινέζοι. Παράλληλα, έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες με όλα σχεδόν τα ΑΕΙ της Κίνας τα οποία διαθέτουν τμήματα ελληνικών σπουδών. Βάσει των συμφωνιών, τα Shanghai International Studies University, Guangdong University of Foreign Studies, Beijing Foreign Studies University και Tianjin Foreign Studies University στέλνουν σχεδόν κάθε χρόνο φοιτητές ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για να διανύσουν ένα έτος σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή.

Ο πρέσβης πρόσφερε στους φοιτητές μία τσάντα με δώρα από την πατρίδα τους, συμπεριλαμβανομένων και ενθυμίων από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Oπως είπε ο κ. Xiao Junzheng, η παρουσία των Κινέζων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνεισφέρει στη μη κυβερνητική διπλωματία και στην προαγωγή των διαπροσωπικών επαφών (people-to-people exchanges) μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Από την πλευρά της, η ομότιμη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής και διευθύντρια του αγγλόφωνου προπτυχιακού Ελένη Καραμαλέγκου τόνισε τις πολύ καλές επιδόσεις των Κινέζων στα μαθήματα και εστίασε στο έντονο ενδιαφέρον των κινεζικών ιδρυμάτων για την οργάνωση θερινών σχολείων από τη Φιλοσοφική Σχολή. Μάλιστα, αναμένεται ότι μετά το τέλος της πανδημίας η δραστηριότητα αυτή θα αναπτυχθεί ραγδαία.