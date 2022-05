Εκπαίδευση: Σεμινάριο για την έμφυλη ισότητα στις τάξεις

Το πρόσφατο περιστατικό της αποπομπής τρανς μαθήτριας από την τάξη, το οποίο προκάλεσε γενική κατακραυγή, ανέδειξε για άλλη μια φορά την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκδημοκρατισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εχοντας τη βαθιά πεποίθηση ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δύναμη να διακόψουν την αέναη αναπαραγωγή των έμφυλων στερεοτύπων στο σχολείο, το Women On Top από κοινού με τους εταίρους Sociality και Openous έχει σχεδιάσει το έργο «Σχολείο χωρίς στερεότυπα – όλες δυνατές, όλοι ίσοι». Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης και δικτύωσης εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, από την Α/Βάθμια έως και τη Β/Βάθμια εκπαίδευση, όπως και καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ που θέλουν να γνωρίσουν νέους τρόπους να φέρουν την έμφυλη ισότητα στην τάξη τους. Το σεμινάριο στοχεύει σε τρεις παθογένειες, που συναντώνται στα σχολεία: τη διαφορετική αντιμετώπιση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς βάσει του φύλου τους, το «κενό αυτοπεποίθησης» σε κορίτσια 10 έως 14 ετών, που τα εμποδίζει να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης, αλλά και τον «επαγγελματικό διαχωρισμό», που ξεκινάει πολύ νωρίς και προωθεί τα κορίτσια σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, αποτρέποντάς τα από άλλα. Στη λογική αυτή προσφέρονται σε δασκάλους και καθηγητές εντός του Μαΐου σεμινάρια σχετικά με την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των κοριτσιών, την έμφυλη ισότητα και τις ασυνείδητες προκαταλήψεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό χωρίς προκαταλήψεις. Η πρώτη διαδικτυακή «συνάντηση» έχει οριστεί για την Πέμπτη 5 Μαΐου.

Πρόγραμμα επιμόρφωσης και δικτύωσης εκπαιδευτικών στοχεύει σε τρεις παθογένειες που συναντώνται στα σχολεία.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τη χρονική περίοδο 2014-2021. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ιδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Στις γυναίκες που ψάχνουν την πρώτη τους δουλειά ή σε εκείνες που διέκοψαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία για να μεγαλώσουν το παιδί τους ή να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, απευθύνεται το πρόγραμμα του Women Οn Top, «Ready for Work (again)». Το πρόγραμμα επιμόρφωσης και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των γυναικών, που υλοποιείται για τέταρτη χρονιά με την υποστήριξη της SAP (γερμανική πολυεθνική εταιρεία λογισμικού), απευθύνεται σε ενήλικες γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν τώρα ή να επανενταχθούν ύστερα από ένα διάλειμμα μεγαλύτερο των 2 ετών στην αγορά εργασίας. Το «Ready for Work (again)» προσφέρει δύο δωρεάν σειρές διαδικτυακών σεμιναρίων και mentoring. Μετά το πέρας των σεμιναρίων, οι απόφοιτες θα συνδεθούν με γυναίκες που έχουν μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία στο πλησιέστερο με εκείνες αντικείμενο και θα πραγματοποιήσουν από κοινού μια 3μηνη συνεργασία mentoring. «Το πρόγραμμα στηρίζεται στην ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών και στη δικτύωση με καταξιωμένες επαγγελματίες, αλλά και στο χτίσιμο μιας κοινότητας αλληλοϋποστήριξης», επισημαίνει στην «Κ» η κ. Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, τα στοιχεία που αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα βοηθητικά για τις γυναίκες. Εντός του τριμήνου μετά το πρόγραμμα 77% των συμμετεχουσών εξασφαλίζουν συνεντεύξεις για δουλειά. Η προθεσμία για τη δήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 6 Μαΐου.