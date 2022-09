Σημαντική επιτυχία για τους Έλληνες ερευνητές

Ερευνητική πρόταση για το πολλαπλούν μυέλωμα, στην οποία μετέχουν εμβληματικά ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και της Ευρώπης και συντονίζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο διεκδίκησης χρηματοδότησης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για σημαντική επιτυχία για την ερευνητική κοινότητα τη χώρας μας», ανέφερε χθες στην «Κ» ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, ο οποίος συντονίζει το έργο. «Για να μπορέσεις να επιτύχεις κάτι τέτοιο πρέπει να σε γνωρίζουν διεθνώς, να ξέρουν ότι είσαι αξιόπιστος. Χρηματοδοτείται μια δράση που πιθανότατα να έχει απτά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της νόσου», προσέθεσε. Το πολλαπλούν μυέλωμα αποτελεί το 1% όλων των κακοηθειών, το 10% των αιματολογικών νεοπλασιών και είναι υπεύθυνο για το 20% των θανάτων από αιματολογικές κακοήθειες. Σύμφωνα με την καταγραφή SEEP (Surveillance, Epidemiology End Results), στις ΗΠΑ η επίπτωση είναι 32.000 νέες περιπτώσεις ανά έτος και 13.000 θάνατοι ανά έτος. Στην Ευρώπη η ετήσια επίπτωση είναι 23.000 νέες περιπτώσεις ανά έτος, με τη συχνότητα να αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας. Παγκοσμίως καταγράφονται 180.000 νέες περιπτώσεις και 117.000 θάνατοι ανά έτος.

Ερευνητική πρόταση για το πολλαπλούν μυέλωμα θα λάβει χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Eιδικότερα, η ερευνητική πρόταση ELMUMY (Elucidation of risk factors and health determinants associated with progression of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma), που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης Horizon, προκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις (14,5/15). «Για την υλοποίηση του έργου ELMUMY δημιουργήθηκε πολυεθνική κοινοπραξία 13 συμμετεχόντων οργανισμών (ερευνητικά ινστιτούτα, ΑΕΙ και καινοτόμοι εταιρείες βιοτεχνολογίας), η οποία προάγει τη διεπιστημονική επικοινωνία, φέρνοντας σε επαφή κλινικούς ιατρούς και ερευνητές με εξειδίκευση στο πολλαπλούν μυέλωμα, την επιδημιολογία, τα μοντέλα ποντικιών, τα omics, τη βιοπληροφορική και τις μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Ο σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στην παθογένεια και την εξέλιξη της νόσου, καθώς και η εύρεση καινοτόμων θεραπευτικών σχημάτων, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς», αναφέρει το ΕΚΠΑ.

Στην ομάδα συντονισμού από το ΕΚΠΑ μετέχουν, εκτός από τον κ. Δημόπουλο, οι κ. Ευάγγελος Τέρπος και Ευστάθιος Καστρίτης. Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (δρ Βασίλης Σουλιώτης και δρ Δημήτρης Στέλλας) έχει αναλάβει τον συντονισμό των μελετών που αφορούν τη μοριακή βιολογία και in vivo μοντέλα. To Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (δρ Αντωνία Βλάχου και Ιερώνυμος Ζωιδάκης) έχει αναλάβει τον συντονισμό των μελετών που αφορούν την πρωτεωμική. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης κέντρα αναφοράς για το πολλαπλούν μυέλωμα και ΑΕΙ από πολλές χώρες της Ευρώπης. Σημαντική είναι, ακόμη, η συμμετοχή καινοτόμων εταιρειών, που θα συνδράμουν στη διεκπεραίωση του έργου.