Πανελλαδικές 2023: Στο Κέμπριτζ ο πρώτος των πρώτων

Κόμπιασε ο Σωτήρης μέχρι να απαντήσει γιατί θα διαλέξει το Κέμπριτζ και όχι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η αμηχανία της ηλικίας –είναι μόλις 18 ετών– συνέβαλε στο κόμπιασμα. Ωστόσο, όταν την ξεπέρασε, ήταν ξεκάθαρος, σαφής για τους λόγους της απόφασής του. Ο Σωτήρης Εμιρζάς, ο «πρώτος των πρώτων» των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων –έτσι τουλάχιστον δείχνει η επίδοσή του–, δεν θα σπουδάσει σε ελληνικό ΑΕΙ παρόλο που θεωρεί ότι στα πανεπιστήμια της χώρας μας γίνεται καλή δουλειά.

Αναζητήσαμε αρκετές φορές την ώρα επικοινωνίας με τον Σωτήρη. Το πρόγραμμά του, γεμάτο με μαθήματα. Μετά τις διακοπές στη Νάξο, αυτές τις ημέρες προετοιμάζεται συστηματικά από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Ολυμπιάδα Φυσικής στο Τόκιο, στην οποία θα συμμετάσχει από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου. Παρότι «βουτηγμένος» στα μαθηματικά και στη φυσική –σε όλες τις τάξεις στο γυμνάσιο και στο λύκειο είχε 20 στα δύο μαθήματα– ο ίδιος δεν επιβεβαιώνει τη στερεοτυπική αντίληψη περί… σπασίκλα. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συγκέντρωσε 19.840 μόρια, και ο χαμηλότερος βαθμός του ήταν στη νεοελληνική γλώσσα – έκθεση: 19,3. Στα υπόλοιπα τρία μαθήματα έφτασε στο τέλειο: 19,9 μαθηματικά, 20 φυσική, 20 χημεία. «Για να πετύχεις ένα στόχο, χρειάζεται δουλειά και προσήλωση. Τις προηγούμενες χρονιές δεν διάβαζα πολύ αλλά δεν άφηνα κενά, ήμουν συστηματικός. Βέβαια, μαθαίνω εύκολα. Με μία φορά μόνο μελέτης, μπορώ να νιώσω ότι ξέρω αυτό που διάβασα». Ισως λοιπόν αυτό να είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σωτήρης δεν έδωσε βάρος στα φροντιστήρια. «Ξεκίνησα την προετοιμασία στο σχολείο από τη Β΄ Λυκείου. Στη Γ΄ Λυκείου έκανα ιδιαίτερα μαθήματα στην έκθεση και στη χημεία, τα μαθήματα που με δυσκόλευσαν. Αντίθετα, στα μαθηματικά και στη φυσική ένιωθα πιο σίγουρος και έκανα μόνο φροντιστηριακά μαθήματα στο ιδιωτικό σχολείο όπου πήγαινα», εξηγεί.

Ο Σωτήρης έδωσε Πανελλήνιες Εξετάσεις με διπλό στόχο. Ο πρώτος, προφανής, να εξασφαλίσει μία θέση στη σχολή της προτίμησής του στο ΕΜΠ. Ο δεύτερος ήταν να «πιάσει» τα όρια του Κέμπριτζ. Με 19.840 μόρια έχει εξασφαλίσει τη θέση για την περιζήτητη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Ταυτόχρονα, βέβαια, ξεπέρασε και το όριο των 19.000 μονάδων, που είχε θέσει ως όρο το Κέμπριτζ για να τον κάνει δεκτό. «Τόλμησα να κάνω αίτηση. Ετσι τον περασμένο Δεκέμβριο έδωσα συνέντευξη στο Κέμπριτζ, ενώ με έβαλαν να λύσω ασκήσεις για να δουν τον τρόπο σκέψης μου. Επίσης έγραψα ένα κείμενο με τα ενδιαφέροντά μου, για το εάν έχω κοινωνικές δραστηριότητες. Πλέον έχω γίνει δεκτός, αφού στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεπέρασα τις 19.000 μόρια». «Το Κέμπριτζ είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, η αίγλη του είναι μεγάλη. Προς Θεού, δεν θέλω να πω –πώς μπορώ να το κάνω άλλωστε αφού δεν έχω σπουδάσει σε κάποιο– ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν γίνεται δουλειά. Ομως στο Κέμπριτζ υπάρχει άλλο κλίμα, μεγαλύτερη οργάνωση, καλύτερες υποδομές. Το πτυχίο του έχει μεγάλη ισχύ στην αγορά εργασίας, μου ανοίγει μεγάλους δρόμους», παρατηρεί ο Σωτήρης, εξηγώντας τους λόγους της επιλογής του να σπουδάσει σε ξένο πανεπιστήμιο και όχι σε ελληνικό.

«Σκέψη σε κουτάκια»

«Στο Κέμπριτζ θα σπουδάσει μαθηματικά και εφαρμοσμένη φυσική. «Τα μαθηματικά έχουν αρκετούς τομείς. Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα αποφασίσω ποιον θα ακολουθήσω. Μετά το πτυχίο θα ήθελα να ασχοληθώ με την έρευνα, συνδυάζοντας τα μαθηματικά με τη φυσική», λέει. Καθώς σε κάθε τάξη του γυμνασίου και του λυκείου βραβευόταν στους διαγωνισμούς φυσικής και μαθηματικών, η επόμενη πρόκληση είναι η Ολυμπιάδα Φυσικής στην Ιαπωνία. Οπως τονίζει, «μου αρέσουν οι διαγωνισμοί γιατί πρέπει να σκεφτείς out of the box, όχι μόνο με βάση ό,τι έχεις διδαχθεί από το σχολείο. Το σχολείο, δυστυχώς, βάζει τη σκέψη σε κουτάκια…».