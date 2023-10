«Οπλο» κατά της παιδικής παχυσαρκίας η συνεργασία της οικογένειας

Το «χτίσιμο» των καλών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά απαιτεί χρόνο, υπομονή και συζήτηση, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γλυκά για επιβράβευση. [Photo Illustration by Richard Turtletaub / The New York Times]