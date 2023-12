Χρήστος Λέντζος: Ο μετρ του φραπέ στη σφαίρα του μύθου

Ιστορίες που μένουν

Η γεύση… δικαίωσε τη φήμη του

Είχα πάει στο ανεξερεύνητο ακόμα για μένα Παγκράτι νεαρός, μόνο και μόνο για να πιω τον περίφημο φραπέ του Λέντζου. Το μαγαζί του «αλχημιστή του καφέ» ήταν για χρόνια στο σημείο που αν δεν κάνω λάθος σήμερα είναι ένας φούρνος, απέναντι από ένα ιταλικό εστιατόριο, Μερκούρη μου φαίνεται λέγεται ο δρόμος. Με υποδέχτηκε ένας καλοσυνάτος κύριος της διπλανής πόρτας. Το μαγαζί του, με τον παλιομοδίτικο διάκοσμό του απέπνεε κάτι από δεκαετίες ’70 – 80, αλλά ήταν καθαρό και φροντισμένο, και ως είχε, ήταν φανερά αναπόσπαστο μέρος της προσωπικότητας του. Ευγενικός, δεν με είχε ξαναδεί, αλλά ήξερε τι ζητούσα. Πήρα τον φραπέ, κάθισα έξω σε μια καρέκλα, τον δοκίμασα με λαχτάρα και πράγματι, γουλιά – γουλιά δικαίωσε τη φήμη του. Ποια ήταν η μυστική συνταγή της… απόλαυσης; Προσπάθησα να αποκωδικοποιήσω το «μυστικό συστατικό» αλλά σύντομα εγκατέλειψα την προσπάθεια. Ίσως να μην είχε και τόση σημασία. Είπα ότι θα ξαναπεράσω σύντομα. Δεν έτυχε να ξαναπεράσω ποτέ.

Στέλιος Κάνδιας, δημοσιογράφος



Η γέφυρα ανάμεσα στις γενιές

Πάνε περίπου 15 χρόνια – αν δε κάνω λάθος ήταν Μεγάλη Παρασκευή του 2009-, όταν και για κακή μου τύχη είχα μείνει στην Αθήνα και είχα τα γενέθλια μου. Με τον φίλο μου το Μίλτο -εργένηδες γαρ εκείνη την περίοδο- ψάχναμε απεγνωσμένα ένα μαγαζί να πιούμε ένα ποτό να κουτσόπεράσει η ώρα μας σε μια Αθήνα κλειστή. Ως εκ θαύματος και κόντρα στα προγνωστικά, ο πασίγνωστος για τον καφέ του Λέντζος ήταν ανοιχτός με ένα κάτι σαν πάρτι – πιθανά απλά μια σύναξη όλων των Αθηναίων ανέστιων του Πάσχα. Μη τα πολυλογώ, διότι whatever happens in the Athens night has to stay there, ξυπνώντας το πρωί στο πατρικό μου ακόμη, ανάφερα στον πατέρα μου πού ήμουν την προηγούμενη μέρα. Και είδα ένα πονηρό χαμόγελο στα χείλη του. Μάλλον ο Λέντζος δεν ήταν γνωστός μόνο για το περίφημο καφέ του αλλά και για κάποιες πολύ όμορφες συνάξεις, οι οποίες ένωναν δυο και πλέον γενιές Αθηναίων.

Γιώργος Τράπαλης, Πολιτικός αναλυτής