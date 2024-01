EmTech Europe 2024: Οι αναδυόμενες τεχνολογίες διαμορφώνουν ένα μέλλον συναρπαστικό

Ολοκλήρωσε τις εργασίες του το EmTech Europe 2024, το παγκοσμίου φήμης συνέδριο του MIT Technology Review, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εφημερίδα «Καθημερινή». Επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματικοί ηγέτες διερεύνησαν, στη διάρκεια της διήμερης διοργάνωσης, τη μετασχηματιστική δύναμη της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος που προδιαγράφεται συναρπαστικό.

Στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για τη μάθηση στην ψηφιακή εποχή αναφέρθηκαν ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Anant Agarwal, Chief Platform Officer στην 2U, ιδρυτής της edX και καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής στο ΜΙΤ, κατά την εναρκτήρια συζήτηση του συνεδρίου. «Το εκπαιδευτικό τοπίο αλλάζει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης», επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, εντοπίζοντας δύο βασικούς καταλύτες για τις αλλαγές αυτές: την τεχνολογική επιτάχυνση και τη δημογραφική αλλαγή. «Η ζωή τριών φάσεων έχει τελειώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ μάθησης, εργασίας και συνταξιοδότησης.

Ο κ. Agarwal αναφέρθηκε στην εκπαίδευση ως «ανθρώπινο δικαίωμα» και τόνισε πως «η διαδικτυακή μάθηση μπορεί να αυξήσει το εύρος των μαθημάτων στα οποία έχουν πρόσβαση οι μαθητές, επιτρέποντάς τους παράλληλα να έχουν διεθνοποιημένη οπτική». Στο μέλλον της εκπαίδευσης αναφέρθηκε και ο Conrad Wolfram, ιδρυτής του computerbasedmath.org, ο οποίος μίλησε για το τρέχον υπολογιστικό χάσμα στον πληθυσμό ως πηγή ανισότητας. Επισήμανε πως η υπολογιστική παιδεία για όλους θα πρέπει τη δεκαετία του 2020 να αποτελέσει προτεραιότητα, όπως ο αλφαβητισμός πληθυσμών στις αρχές του 19ου αιώνα.

Μετασχηματισμός της ιατρικής μεθοδολογίας

Για τους τρόπους με τους οποίους η ΑΙ θα βοηθήσει στον μετασχηματισμό της ιατρικής μεθοδολογίας, αλλά και της οργάνωσης και της διαχείρισης της γνώσης, τοποθετήθηκε ο Μανώλης Κέλλης, professor of Computer Science and Artificial Intelligence στο ΜΙΤ και leader του MIT Computational Biology Group at MIT CSAIL. Εστίασε την ομιλία του σε τρεις δομικές μεταβολές της ιατρικής έρευνας που συμβάλλουν στην καταπολέμηση και την κατανόηση όλων των μηχανισμών των βασικών ασθενειών, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην «εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα».

Η λύση είναι η πυρηνική ενέργεια

Aνεμος, ήλιος και πυρηνική σύντηξη: ο Oded Gour-Lavie, CEO και συνιδρυτής της NT-Tao Ltd, μίλησε για το πώς διαμορφώνεται το ενεργειακό τοπίο. «Θέλουμε πολλή ενέργεια, τη θέλουμε να είναι καθαρή και θέλουμε επίσης να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια», τόνισε, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα διαφορετικών μορφών καθαρής ενέργειας. «Υπάρχει όμως λύση και θα πρέπει να αρχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε: αυτή είναι η πυρηνική ενέργεια», υποστήριξε, υπογραμμίζοντας τα οφέλη της σύντηξης, η οποία μπορεί να είναι «καθαρή, ασφαλής, άφθονη και βιώσιμη. Το ιερό δισκοπότηρο ενέργειας που προσπαθούμε να πετύχουμε».

Η επανάσταση στον χώρο της ενέργειας

Για την πεποίθησή του ότι οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία μπορούν να φέρουν επανάσταση στον χώρο της ενέργειας μίλησε ο καθηγητής Χημικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας στο MIT και κάτοχος της έδρας W.H. Dow, Γρηγόρης Στεφανόπουλος. Ο καθηγητής αναφέρθηκε στη διαδικασία παρασκευής υγρών καυσίμων με τη βοήθεια της συνθετικής βιολογίας και της μεταβολικής μηχανικής. Για το πώς η τεχνολογία διευκολύνει την αειφορία στον ενεργειακό κλάδο μίλησε ο Αλέξανδρος Πατεράκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη ΔΕΗ, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος για τις προοπτικές που διαμορφώνονται χάρη στην ενεργειακή μετάβαση. «Καθένας από εμάς έχει έναν ρόλο να παίξει και όφελος να αποκομίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εξυπνες» πόλεις και αναδυόμενες τεχνολογίες

Στις «έξυπνες» πόλεις και στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών με στόχο την αστική βιωσιμότητα αναφέρθηκε η Martina Mazzarello, Senior μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Senseable City Lab του MIT, ενώ ο Κώστας Αντωνίου, καθηγητής στην Εδρα Μηχανικής Συστημάτων Μεταφορών στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, παρουσίασε πτυχές της έρευνάς του για τους αυτοματισμούς στη μετακίνηση, δείχνοντας τον δρόμο για το μέλλον της αστικής κινητικότητας.

Η ΑΙ και ο χρηματοπιστωτικός τομέας

Στο «ταξίδι» της βιωσιμότητας που διανύει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην Ελλάδα αναφέρθηκε η γενική διευθύντρια Eπιχειρηματικού Σχεδιασμού, Ενημέρωσης Επενδυτών και ESG στον Ομιλο Πειραιώς, Χρυσάνθη Μπερμπάτη, ενώ η χρηματοδότηση των αναδυόμενων τεχνολογιών αναλύθηκε επίσης διεξοδικά στη διάρκεια του συνεδρίου. Ο Γιώργος Ζαββός, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο να είναι η τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Ο Χάρης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, μίλησε για την πρόκληση του scaling up, ενώ η Μαριάννα Ναθαναήλ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα, διαπίστωσε ότι υπάρχουν πια εργαλεία για όλα τα στάδια των εταιρειών. Ο Γιώργος Νούνεσης, διευθυντής και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», αναφέρθηκε στις προοπτικές που διαμορφώνονται από τις επενδύσεις του ΝΑΤΟ σε deep tech εταιρείες.

Η σημασία του σχεδιασμού και της εκπαίδευσης για ευφυείς οργανισμούς

Η Kathleen Kennedy, εκτελεστική διευθύντρια στο MIT Center for Collective Intelligence, ανέδειξε τη σημασία του σχεδιασμού και της εκπαίδευσης για ευφυείς οργανισμούς, ενώ αναφέρθηκε στη χρησιμότητα της έννοιας του supermind design. Ο Chief Executive Officer της Netcompany – Intrasoft, Αλέξανδρος Μάνος, μίλησε για τις δυνατότητες του AI, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ευχέρεια που έχει να εξορθολογίζει διαδικασίες και να μας απαλλάσσει από κουραστικές, καθημερινές εργασίες. Η Γιάννα Ανδρονοπούλου, γενική διευθύντρια στη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, τόνισε ότι «έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις κύριες προκλήσεις της εποχής μας» με τη βοήθεια του AI.

«Σε οποιοδήποτε ερώτημα η απάντηση είναι η τεχνητή νοημοσύνη»

Για τους τρόπους με τους οποίους η ΑΙ συμβάλλει τόσο στη δημιουργία όσο και στην αποδόμηση αξίας και αξιών έκανε λόγο ο Θεόδωρος Ευγενίου, καθηγητής στο INSEAD και συνιδρυτής στο Tremau, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να διατηρήσει ο ανθρώπινος παράγοντας τη διακυβέρνηση του ΑΙ. «Σε οποιοδήποτε ερώτημα η απάντηση είναι η τεχνητή νοημοσύνη» δήλωσε, τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει συνολικά την επαφή του πολίτη και με το Δημόσιο. Παρέθεσε, δε, πολλά παραδείγματα για την απλοποίηση που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή διακυβέρνηση.

