Ο Τραμπ καταγγέλλει εκλογική νοθεία

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω νομικές ενέργειες ενάντια σε αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών σε ορισμένες πολιτείες, καταγγέλλοντας, χωρίς να προσφέρει καμία απόδειξη, εκλογική νοθεία σε πολιτείες που ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται να επικρατεί.

«Θα κινηθούμε νομικά για εκλογική απάτη σε όλες τις πρόσφατες πολιτείες που ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι κέρδισε» έγραψε ο Τραμπ σε tweet, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες πολιτείες ή περιπτώσεις που για τον ίδιο να συνιστούν εκλογική νοθεία.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020