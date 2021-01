Καθαρό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων ζήτησε η Ε.Ε. από AstraZeneca

Το 75% αγγίζει η μείωση στις παραδόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από τεχνική ενημέρωση στις Βρυξέλλες.

Ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει μάλιστα πως η Ευρώπη είναι «στο σκοτάδι» σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί κατά το επόμενο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή η αρμόδια επίτροπος Υγείας της Ε.Ε Στέλλα Κυριακίδου, με νεότερες δηλώσεις της εξέφρασε τη λύπη της για τη συνεχιζόμενη, όπως είπε, αδιαφάνεια εκ μέρους της AstraZeneca και ενημέρωσε ότι ζήτησε καθαρό χρονοδιάγραμμα από την εταιρεία για τις παραδόσεις εμβολίων του α΄ τριμήνου.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.

