Ο καμβάς της Αθήνας – Τοιχογραφίες που εκπέμπουν SOS

Οσοι χρησιμοποιείτε τον σταθμό του μετρό «Πανόρμου» θα έχετε σίγουρα παρατηρήσει το μεγαλειώδες γκράφιτι, όπου μια παρέα παιδιών παίζει μέσα σε ένα ποτάμι· ίσως και να έχετε νοητά ταξιδέψει στα παιδικά σας χρόνια και στα ανέμελα καλοκαίρια στο χωριό σας. Στόχος του street artist, Δημήτρη Taxi, αλλά και των δεκάδων μαθητών, στις ιδέες των οποίων έδωσε μορφή, δεν είναι απλώς η ονειροπόληση του περαστικού από τον πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας, αλλά ο προβληματισμός του για το μέλλον των επίγειων παραδείσων. Εξ ου και φέρει τον τίτλο «At the river» (στον ποταμό) ή «places and memories soon to be forgotten, if we don’t protect our natural heritage from greedy disgusting people» (μέρη και αναμνήσεις που γρήγορα θα ξεχαστούν, αν δεν προστατεύσουμε τη φυσική μας κληρονομιά από λαίμαργους, αποκρουστικούς ανθρώπους).

Το παγκόσμιο κίνημα #PaintTheChange έδωσε βήμα σε μαθητές και νέους σε Λονδίνο, Βελιγράδι, Βράνιε, Σουμπότικα και Αθήνα να εκφραστούν σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση· τις σκέψεις τους μετουσίωσαν σε street art επτά καταξιωμένοι καλλιτέχνες. Στην Αθήνα το πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε από το Impact Hub στην Κυψέλη. «Δουλέψαμε με μαθητές του 46ου Δημοτικού Αθηνών, 2ου και 41ου Λυκείου Αθηνών, αλλά και με παιδιά που μένουν στον ξενώνα της “Ευρωπαϊκής Εκφρασης”», λέει στην «Κ» η Σοφία Λάμπρου από την ομάδα Impact Hub, «όλα τα παιδιά ζουν στην πολυπολιτισμική Κυψέλη».

Οι μαθητές οραματίστηκαν την απεικόνιση της κλιματικής αλλαγής, έκαναν τις αγωνίες τους προτάσεις και καλλιτέχνες της street art ανέλαβαν να τις μετουσιώσουν σε εικόνες. Φωτ. ANGEL BALLESTEROS.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά την περυσινή χρονιά, οπότε μοιραία έγινε διαδικτυακά. «Αποτέλεσε ένα πολύ δημιουργικό διάλειμμα», θυμάται η κ. Λάμπρου, «οι μαθητές εξέφραζαν τις σκέψεις τους και ταυτόχρονα εκπαιδεύτηκαν στο οπτικοακουστικό κομμάτι από τον σκηνοθέτη Νικόλα Νταή και στο σχεδιαστικό από τη Βασιλεία Βαξεβάνη του comicdom». Τα παιδιά που μένουν στον ξενώνα παρακολούθησαν ζωντανά το εργαστήρι.

Οι προτάσεις όλων για την απεικόνιση του ζητήματος της κλιματικής δικαιοσύνης μεταφέρθηκαν στους τρεις καλλιτέχνες – ΙΝΟ, BassmentRats και Taxi. «Επιλέξαμε σημεία στην Αθήνα, απ’ όπου περνούν πολλοί άνθρωποι, προκειμένου να στείλουμε το μήνυμά μας σε πολλούς αποδέκτες», διευκρινίζει η κ. Λάμπρου.

Η δεύτερη τοιχογραφία διά χειρός ΙΝΟ βρίσκεται στη Βαρβάκειο. «Είναι μια κοπέλα με χαμηλωμένο το βλέμμα της στην υδρόγειο», περιγράφει η κ. Λάμπρου, «η έκφρασή της μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους, άλλοι διακρίνουν φόβο, άλλοι θυμό ή αγάπη».

Η τρίτη τοιχογραφία, δημιούργημα του BassmentRats, κοσμεί τον τοίχο στο προαύλιο του 41ου Λυκείου και απεικονίζει όλες τις καλές συνήθειες, που αν τις υιοθετήσουμε ίσως αναχαιτίσουμε την κλιματική αλλαγή.