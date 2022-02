Πούτιν: Αναγνώρισε την ανεξαρτησία των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ – «Αρχαία ρωσική γη η ανατολική Ουκρανία»

Την ανεξαρτησία του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, περιοχές του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο ρωσόφωνων αυτονομιστών, αναγνωρίζει η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Πούτιν μίλησε για «αρχαία ρωσική εδάφη» αναφερόμενος στην ανατολική Ουκρανία. Τόνισε, δε, ότι η Ουκρανία είναι αναπόσπαστο μέρος της ρωσικής ιστορίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι η σύγχρονη Ουκρανία είναι δημιούργημα της κομμουνιστικής Ρωσίας. Όπως είπε, ο Λένιν αδίκησε τη Ρωσία, δημιουργώντας το κράτος της Ουκρανίας. Ανέφερε επιπλέον ότι ο Λένιν παρέδωσε το Ντόνμπας στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας. «Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τι σημαίνει μια γνήσια αποκομμουνιστικοποίηση» τόνισε.

Ο κ. Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία βοήθησε την Ουκρανία όταν της ζητήθηκε, χορηγώντας δάνεια, ενώ ανέλαβε όλο το βάρος να πληρώσει το εξωτερικό χρέος της Σοβιετικής Ένωσης. Είπε επιπλέον ότι «είδαμε ένα μείγμα νεοναζισμού και υπερεθνικισμού στην Ουκρανία», την οποία κατηγόρησε για επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας.

Όπως είπε, «αντέγραψαν ξένα μοντέλα που δεν έχουν σχέση με την ουκρανική πραγματικότητα για να κερδίσει μια πλουτοκρατία της Ουκρανίας. Αφαίμαξαν δισεκατομμύρια δολάρια οι Ουκρανοί ολιγάρχες, έκλεψαν τη Ρωσία και προσεταιρίσθηκαν τη Δύση. Τιμωρούσαν ανθρώπους που ήθελαν τη συνεργασία με τη Ρωσία». Επεσήμανε, δε, ότι η Ουκρανία διοικείται από ξένες δυνάμεις, χαρακτηρίζοντάς την «αποικία» υπό «καθεστώς μαριονέτας».

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ μετέτρεψαν την Ουκρανία σε «θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων» και έκανε λόγο για αμερικανικά drones που κατασκοπεύουν τη Ρωσία, ενώ χαρακτήρισε ευθεία απειλή για την ασφάλεια της χώρας του την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

Δήλωσε ότι αθετήθηκαν οι υποσχέσεις πως δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ και επεσήμανε ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Μόσχας και Δύσης. Μίλησε για πέντε κύματα επέκτασης του ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια και σημείωσε ότι «κατανοούμε πως είναι θέμα χρόνου η περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ», ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται στο ΝΑΤΟ μια τόσο μεγάλη χώρα όσο η Ρωσία.

Είπε ότι εκπαιδευτές του ΝΑΤΟ είναι μονίμως παρόντες σε στρατιωτικές ασκήσεις στην Ουκρανία και δήλωσε πως «είμαστε σίγουροι ότι έχει ληφθεί απόφαση περαιτέρω επέκτασης προς ανατολάς». Ανέφερε επιπλέον ότι ενδεχόμενη επέκταση του ΝΑΤΟ αυξάνει τον κίνδυνο επιδρομής κατά της Ρωσίας, επισημαίνοντας ότι οι υποδομές του έχουν φτάσει στα ρωσικά σύνορα.

Καταλόγισε, δε, στο ΝΑΤΟ ότι αγνόησε τις ανησυχίες της Ρωσίας, ενώ ανέφερε ότι η Δύση θα επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα έτσι κι αλλιώς, προαναγγέλλοντας αντίποινα. Επεσήμανε επίσης ότι η Ρωσία έχει δικαίωμα να προστατεύσει την ασφάλειά της και την κυριαρχία της.

Ο κ. Πούτιν κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό για τους θανάτους αμάχων στην ανατολική Ουκρανία, μιλώντας για βομβαρδισμούς οικισμών στο Ντονμπάς, και ολοκληρώνοντας το διάγγελμά του, είπε ότι η Ρωσία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της «Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και της «Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», κάτι που όπως είπε, θα έπρεπε να είχε κάνει από καιρό.

Νωρίτερα, οι ηγέτες στις δύο αποσχισθείσες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, τις αυτοανακηρυχθείσες Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ και Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ, ζήτησαν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τις αναγνωρίσει ως ανεξάρτητες.

Σημειώνεται πως αν και οι ρωσόφωνοι – φιλορώσοι αυτονομιστές έχουν κηρύξει μονομερώς ήδη από το 2014 την «ανεξαρτησία» των επονομαζόμενων «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, η Μόσχα ακόμη δεν είχε επισήμως αναγνωρίσει τις εν λόγω «δημοκρατίες» με τις οποίες ωστόσο διατηρεί στενούς δεσμούς.

Η ρωσική Δούμα (Κάτω Βουλή) είχε επίσης προωθήσει το τελευταίο διάστημα ψηφίσματα με τα οποία ζητά από τον Πούτιν να προχωρήσει στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των συγκεκριμένων περιοχών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε στο μεταξύ από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να διεξαγάγουν επείγουσες συζητήσεις σχετικά με πρακτικά μέτρα που θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας του

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι στρατεύματα και συνοριοφύλακες απέτρεψαν ομάδα Ουκρανών «σαμποτέρ» που επιχείρησαν να παραβιάσουν τα σύνορα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Κατά τη Μόσχα, στο επεισόδιο σκοτώθηκαν πέντε άτομα.

Η Ουκρανία από την πλευρά της απέρριψε τις ρωσικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για fake news. Το Κίεβο τόνισε ότι δεν υπάρχουν ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή του Ροστόφ, όπου φέρεται -σύμφωνα με τη Μόσχα- να συνέβη το περιστατικό.

Το Interfax, επικαλούμενο τον ρωσικό στρατό, μετέδωσε ότι καταστράφηκαν ουκρανικά οπλισμένα οχήματα. Κατά το AFP, ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι το επεισόδιο έλαβε χώρα σε ρωσικό έδαφος.

