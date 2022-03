Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο σκοτάδι ένα εκατ. άνθρωποι στη χώρα

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην Ουκρανία, σύμφωνα με την εταιρεία ενέργειας Energoatom.

Την ίδια στιγμή, εικόνες που κατεγράφησαν από τη NASA στις 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το Skynews, δείχνουν πως η χώρα έχει πέσει στο σκοτάδι σε σύγκριση με ένα μήνα πριν.

_

Ukraine has fallen into darkness since the Russians invaded.

These satellite images from NASA show Europe lit-up at night – now with a dark hole where Ukraine’s city lights once glowedhttps://t.co/oDJmhWYvno pic.twitter.com/jAVDaPNq6B

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2022