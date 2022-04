Moskva: Πλήγμα στη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου – Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σε ανάλυσή του, το BBC ερμηνεύει το ουκρανικό πλήγμα κατά του ρωσικού πολεμικού πλοίου Moskva ως ένα πλήγμα με σημαντική συμβολική, ψυχολογική αλλά και επιχειρησιακή αξία.

Το μήκους 186 μέτρων πλοίο, με τους περίπου 500 άνδρες και τους δεκάδες πυραύλους, τέθηκε σε υπηρεσία στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μάλιστα ναυπηγήθηκε στη σημερινή Ουκρανία, τότε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης.

Μπορεί να είναι/ήταν ένα παλαιό πλοίο, ωστόσο είναι προφανές πως η ρωσική ηγεσία δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να υποστεί ένα τέτοιο πλήγμα έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου, ενώ εκείνη ήδη δέχεται επικρίσεις για όσα δεν έχει καταφέρει στο μέτωπο της Ουκρανίας τις τελευταίες 50 ημέρες.

Η Ρωσία παραδέχθηκε ότι το πλοίο της έχει υποστεί «σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά» την οποία όμως η ίδια απέδωσε σε μια προς το παρόν «ανεξήγητη» έκρηξη των πυρομαχικών που έφερε πάνω του το εν λόγω πλοίο.

Οι Ουκρανοί ωστόσο από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι το ρωσικό πολεμικό χτυπήθηκε από δύο δικούς τους πυραύλους. Η ουκρανική πλευρά μάλιστα υποστηρίζει ότι χτύπησε με τους ουκρανικής κατασκευής αντιπλοϊκούς (anti-ship) πυραύλους Neptune της ουκρανικής Luch Design Bureau που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της κρατικής ουκρανικής Ukroboronprom.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης (13 Απριλίου) προς Πέμπτη (14 Απριλίου), το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία: το Moskva «έχει υποστεί σοβαρές ζημιές», «έχει εκκενωθεί» και πρόκειται να ρυμουλκηθεί προς ρωσικό λιμάνι.

Η Μόσχα, σύμφωνα με την οποία το Moskva δεν έχει βυθιστεί, απέδωσε τις ζημιές σε «ανεξήγητη πυρκαγιά» χωρίς να αναφέρει τίποτα για πυραυλική επίθεση.

Το Κίεβο από την άλλη, υποστηρίζει πως ήταν οι δικές του δυνάμεις που χτύπησαν το ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο μάλιστα άρχισε να βυθίζεται.

Σύμφωνα με όσα γράφει η ρωσική δεξαμενή σκέψης Center for Analysis of Strategies and Technologies στο Telegram, οι ουκρανικές δυνάμεις απέσπασαν την προσοχή του ρωσικού πλοίου και αποπροσανατόλισαν το πλήρωμά του χρησιμοποιώντας drone, προτού το πλήξουν με ουκρανικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Neptune που εκτόξευσαν από τις ακτές ανατολικά της Οδησσού.

Σύμφωνα μάλιστα με το Center for Analysis of Strategies and Technologies, το Moskva έχει ήδη βυθιστεί. Εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, και με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα πλοίο 12.000 τόνων, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που βυθίζεται σε καιρό πολέμου έπειτα από τον Β΄ Παγκόσμιο.

Τα ρωσικά ΜΜΕ προτίμησαν πάντως να… αποσιωπήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Την ίδια ώρα ωστόσο, και τα δυτικά ΜΜΕ από την πλευρά τους δεν επιβεβαίωναν την ουκρανική εκδοχή περί πλήγματος με ουκρανικούς πυραύλους Neptune.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πρώτα του σχόλια για το θέμα, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξει αναφορικά με τα πραγματικά αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Δορυφορική φωτογραφία του Moskva που το παρουσιάζει να βρίσκεται στις 10 Απριλίου στα ανοιχτά της Κριμαίας Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι πως η ναυαρχίδα του ρωσικού πολεμικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα επλήγη την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια νέα ακόμη πιο δύσκολη φάση όχι μόνο για τους Ουκρανούς που δέχονται επίθεση αλλά, ως φαίνεται, και για τους Ρώσους που συνεχίζουν να μετρούν διόλου ευκαταφρόνητες απώλειες.

Υπενθυμίζεται ότι πίσω στα τέλη Μαρτίου, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν χτυπήσει και το ρωσικό αποβατικό πλοίο Orsk στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, με τη ρωσική πλευρά ωστόσο τότε να μην προχωρά σε κάποια σχετική ανακοίνωση. Ενώ το Orsk όμως είχε χτυπηθεί ενώ ήταν σε λιμάνι, το Moskva από την άλλη επλήγη (ή πιο σωστά φέρεται να επλήγη) στην ανοιχτή θάλασσα πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου.

Ακόμη και έτσι πάντως, οι New York Times υπογραμμίζουν ότι το πλήγμα αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να φέρει ανατροπές στην έκβαση του πολέμου.

Με πληροφορίες από New York Times, BBC, AP, Washington Post

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr