Ελον Μασκ: Ο «καουμπόι του διαστήματος» θέλει να γίνει σερίφης του Twitter

«Τρομερό παιδί», «ευφυής τρελός», το πιο διψασμένο όνειρο όλων όσων δηλώνουν “entrepreneurs” και CEOs, «καουμπόι του διαστήματος» ή πιο απλά, ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας που με κάθε υπολογισμένη κίνησή του κατάφερε να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη.

Έχουν ξοδευτεί τόνοι μελάνι αλλά και άπειρα διαδικτυακά KBs για να αναλυθεί το φαινόμενο Έλον Μασκ και να καταγραφούν οι κατά καιρούς εκκεντρικότητες του 51χρονου μεγιστάνα, που αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους αλλά και διασημότερους ανθρώπους του πλανήτη.

Αν και εγκατεστημένος στο Τέξας, ο Έλον Ρίβερ Μασκ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, με μητέρα Καναδή και πατέρα Νοτιοαφρικανό, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Αφρική. Το επιχειρηματικό και τεχνολογικό του δαιμόνιο δεν άργησε να φανεί, μιας και ήδη στα 12 του χρόνια, ο μικρός Μασκ κατάφερε να φτιάξει ένα βίντεο γκέιμ με έναν υπολογιστή Commodore VIC-20 το οποίο πούλησε μάλιστα για 500 δολάρια σε ένα περιοδικό για υπολογιστές. Η αρχή μόλις είχε γίνει.

Αφού πήγε στις ΗΠΑ με σχετική ευκολία λόγω του καναδικού διαβατηρίου του, μετά από αρκετές σπουδές και δύο υποτροφίες στην «πολυπόθητη» Σίλικον Βάλεϊ, ήδη πριν τα 25 του χρόνια, ο Μασκ άρχισε να δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα.

Εργάστηκε για λίγο σε μία start up για gaming, τη Rocket Science και ήδη στα 24 του ο Μασκ έγινε συνιδρυτής της Zip2 που προσέφερε υπηρεσίες χαρτών και τηλεφωνικών καταλόγων. Λίγα χρόνια αργότερα η εταιρεία πωλήθηκε στην Compaq για το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 307 εκατομμυρίων δολαρίων, 22 εκ των οποίων πήγαν στον Έλον Μασκ.

Με τα 10 εξ αυτών, ο επιχειρηματίας έκανε το επόμενο βήμα του, ιδρύοντας το X.com, μια ιστοσελίδα ειδικευόμενη σε ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές. Μόλις βέβαια η εταιρεία συγχωνεύτηκε μαζί με μία άλλη κι έγινε η γνωστή σε όλους μας PayPal, o Έλον Μασκ ξεκίνησε να περπατάει στον δρόμο του θριάμβου.

Is there life on Mars?