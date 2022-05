Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις από την 82η ημέρα ρωσικής εισβολής

Έντονη κινητοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία διαπιστώνει το Υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με τους Βρετανούς αυτή η δραστηριότητα δεν επιτρέπει στα ουκρανικά στρατεύματα να απεμπλακούν από την περιοχή προκειμένου να συνδράμουν στα μέτωπα του Ντονμπάς. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται η Λευκορωσία δεν έχει εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση μέσω δικών της στρατιωτικών δυνάμεων.

