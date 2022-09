Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία: «Καλώς ορίσατε σπίτι, η νίκη θα είναι δική μας»

«Ιστορική ημέρα» χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την 30η Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της προσάρτησης τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Σε μήνυμά του προς πλήθος κόσμου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για τον εορτασμό της προσάρτησης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι «η νίκη θα είναι δική μας» και επανέλαβε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για βοηθήσουμε τα αδέρφια μας στις νέες περιοχές». Ο Πούτιν δεσμεύτηκε να «κάνει τα πάντα» για να «ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας» σε αυτές τις τέσσερις περιοχές.

«Καλώς ορίσατε σπίτι», είπε απευθυνόμενος στους κατοίκους των ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν, λέγοντας ότι «επέστρεψαν στην ιστορική τους πατρίδα». Υποστήριξε επιπλέον ότι η Ρωσία δημιούργησε τη σύγχρονη Ουκρανία παραχωρώντας εκτάσεις της. «Κανείς δεν ρώτησε τα εκατομμύρια απλών πολιτών όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση» τόνισε.

“Victory will be ours”

Speaking at a concert in Moscow’s Red Square, Vladimir Putin says “we will do everything” to support the people of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzia, as he announces the formal annexation of the four Ukrainian regions. https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/zrZuf3zvO6

— Sky News (@SkyNews) September 30, 2022