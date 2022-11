Κίνα: Με εκφοβισμό και επιτήρηση, το Πεκίνο καταπνίγει τις διαδηλώσεις

Σε μπαράζ καταστολής και ελέγχου των πολιτών που διαδήλωσαν προχώρησαν οι αρχές ασφαλείας της Κίνας, σε μία προσπάθεια του Πεκίνου να καταπνίξει τάχιστα τις μαζικές διαδηλώσεις που σάρωσαν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία περιπολεί στους δρόμους, ελέγχει τα κινητά τηλέφωνα των ανθρώπων και έφτασε στο σημείο να καλεί ορισμένους διαδηλωτές προκειμένου να τους προειδοποιήσει να μην επαναληφθεί η παρουσία τους σε συγκεντρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, με ορισμένους αναλυτές να υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση στη χώρα από τα γεγονότα της Τιεν Αν Μεν το 1989.

Τη Δευτέρα, οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις στο Πεκίνο δεν πραγματοποιήθηκαν καθώς αστυνομικοί περικύκλωσαν όλα τα σημεία συγκεντρώσεων. Στη Σαγκάη, υψώθηκαν μεγάλα εμπόδια κατά μήκος του δρόμου όπου θα γινόταν η διαδήλωση και η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις.

Άνθρωποι στην Κίνα -που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο κατά των περιορισμών για τον Covid- υποστήριξαν ότι η αστυνομία ήρθε σε επαφή μαζί τους, ασκώντας πιέσεις. Το BBC μεταδίδει ότι αρκετοί πολίτες στο Πεκίνο είπαν ότι η αστυνομία τους κάλεσε, ζητώντας πληροφορίες για το πού βρίσκονται. Δεν είναι σαφές πώς η αστυνομία ανακάλυψε την ταυτότητά τους.

#Breaking: Just in – Reports of armored vehicles on the move in the #Xuzhou district, the #PLA has been seen on the street of Wanda Plaza Yunlong Lake in #china, as anti-lockdown and #Covid protests getting bigger in the country. pic.twitter.com/oajAk4125E

