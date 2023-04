Tέλος εποχής στο Twitter: Mπλε τικ μόνο για όσους πληρώνουν

Το είπε και το έκανε ο Ελον Μασκ: από χτες αποχαιρέτησαν το μπλε τικ στον λογαριασμό τους στο Twitter όσοι το είχαν πάρει επί προηγούμενης διοίκησης, αλλά δεν είχαν πληρώσει τη συνδρομή των 9,92 ευρώ τον μήνα ή 104,16 ευρώ τον χρόνο (η τιμή διαφέρει ελαφρώς ανά χώρα).

Ακόμα και παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες με εκατομμύρια followers δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στον κανόνα. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν έχουν πια πιστοποιημένο λογαριασμό είναι η Μπιγιονσέ, ο Μπεν Στίλερ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η Μόνικα Λεβίνσκι, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ιδρυτής του Twitter Τζάκ Ντόρσεϊ.

No blue check, still feel like me.

— Ben Stiller (@BenStiller) April 20, 2023