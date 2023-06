Σι Τζινπίνγκ σε Μπιλ Γκέιτς: «Τα θεμέλια των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας είναι με τους λαούς τους»

«Παλιό φίλο» χαρακτήρισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς εκφράζοντας την ελπίδα να προχωρήσουν από κοινού σε ενέργειες που θα είναι ευεργετικές τόσο για την Κίνα όσο και για τις ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη συνάντηση του με ξένο επιχειρηματία εδώ και χρόνια, που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο φιλοξενίας Diaoyutai State Guesthouse του Πεκίνου, όπου οι Κινέζοι ηγέτες εθιμοτυπικά υποδέχονται υψηλούς ξένους επισκέπτες, ο Σι είπε στον Γκέιτς ότι χάρηκε πολύ που τον βλέπει έπειτα από τρία χρόνια και τον χαρακτήρισε τον πρώτο Αμερικανό φίλο που συναντά φέτος.

«Λέω συχνά ότι τα θεμέλια των σινοαμερικανικών σχέσεων είναι με τους λαούς τους. Εναποθέτω τις ελπίδες μου στον αμερικανικό λαό. Με τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση μπορούμε να κάνουμε διάφορες ενέργειες ευεργετικές για τις δύο χώρες και τους λαούς τους, ενέργειες που ωφελούν την ανθρωπότητα στο σύνολό της», είπε ο Σι όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο CCTV.

Ο Γκέιτς, ο οποίος έφθασε στο Πεκίνο την Τετάρτη, δήλωσε στον Σι ότι είναι «τιμή του» που είχε την ευκαιρία να συναντηθεί μαζί του.

