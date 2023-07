Μαυροβούνιο: Ο παράδεισος των κρυπτονομισμάτων που ίσως γίνει κόλαση

Επί δύο μήνες, από τις 25 Μαρτίου έως τις 25 Μαΐου 2023, είχε δημιουργηθεί μία «πόλη» στις αδριατικές ακτές της Λουστίτσα, μιάμιση ώρα από την Ποντγκόριτσα, την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου. Αλλοι το ονόμασαν θέρετρο, άλλοι κοινωνικό πείραμα, άλλοι μία συγκέντρωση ταλέντων απ’ όλο τον κόσμο.

Οπως και να το ονομάσει κανείς, η Zuzalu (μία κατασκευασμένη λέξη χωρίς νόημα) προσείλκυσε όλους εκείνους που η λέξη «κρυπτονόμισμα» είναι εκείνη που λένε περισσότερες φορές ημερησίως. Εξάλλου, ένας από τους βασικούς διοργανωτές ήταν ο ιδρυτής του Ethereum, του περίφημου κρυπτονομίσματος, ο οποίος είναι και πολίτης του Μαυροβουνίου. Η παρουσία του Βιτάλικ Μπούτεριν ήταν καταλυτική και για τη διοργάνωση, και για τη διαφήμιση, και για την επιτυχή έκβαση του πρότζεκτ.

Η με ημερομηνία λήξης «πόλη» –η συμμετοχή στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες εξειδικευμένων διεθνών μέσων, ήταν περίπου 1.800 δολάρια μηνιαίως, με πλήρεις παροχές– περιελάμβανε διαδοχικά τριήμερα, κατά κανόνα, συνέδρια, η θεματολογία των οποίων εκτεινόταν από τη μακροζωία –πτυχές της οποίας καταλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος– έως το χτίσιμο ψηφιακών κοινοτήτων και το χακάρισμα· στο επίκεντρο πάντα τα κρυπτονομίσματα.

🚶‍♂️Casually strollin’ w/ Afropolitans, talking product roadmap, & we run into Vitalik who gives us some awesome advice!

Zuzalu has been 🔥.

Can’t wait to share a 🔥 Twitter thread on the importance of access for our people 🌍✊ #Zuzalu #Montenegro @afropolitan pic.twitter.com/yk5vq6s1q0

— Eche Enziga 🅰️🌶 (@Echecrates) May 3, 2023