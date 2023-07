Απεργία στο Χόλιγουντ: Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά την «καταιγίδα»

«Ακούστε την απλή αλήθεια: Είμαστε αντιμέτωποι με ένα σύστημα όπου οι υπεύθυνοι των πολυεθνικών ομίλων μέσων μαζικής ενημέρωσης αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων ανταμείβονται για να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση του επαγγέλματός μας».

Αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο το σωματείο των ηθοποιών του Χόλιγουντ SAG-AFTRA, το οποίο εκπροσωπεί 160.0000 μέλη, καλεί σε συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχει ξεκινήσει από τις 13 Ιουλίου.

Η απεργία του σωματείου έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης κινητοποίησης των σεναριογράφων του Χόλιγουντ από τον περασμένο Μάιο.

Here’s the simple truth: We’re up against a system where those in charge of multibillion-dollar media conglomerates are rewarded for exploiting workers. We’re fighting for the survival of our profession.

