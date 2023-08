Ιράν: Το «αδύναμο» καθεστώς σκληραίνει τη στάση του, ενώ οι νέοι αναζητούν ελπίδα

Ηταν 16 Σεπτεμβρίου 2022. Ενα νέο κορίτσι είχε την ατυχία να γεννηθεί σε μία χώρα, όπου το να μην είσαι άνδρας σημαίνει ότι φλερτάρεις με τον βασανισμό, τον θάνατο, με την ανυπαρξία. Η Μαχσά Αμινί διέπραξε ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα για το ιρανικό καθεστώς που δεν αστειεύεται: δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της. Εγινε η μάρτυς της άτεγκτης αστυνομίας ηθικής –βγαλμένης, λες, από δυστοπικά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα– και το σύμβολο ενός αγώνα για ελευθερία, για ζωή που αξίζει να τη ζεις.

Τους μήνες που ακολούθησαν τη δολοφονία της 22χρονης Μαχσά Αμινί, το Ιράν ήρθε αντιμέτωπο με την «εξέγερση» της μαντίλας, με γυναίκες και άντρες της χώρας να διαδηλώνουν, να ζητούν να απελευθερωθούν· οι δυνάμεις ασφαλείας, όμως, δεν αστειεύτηκαν ούτε μια στιγμή: οι συλλήψεις (περίπου 20.000), οι δολοφονίες και οι εκτελέσεις (περίπου 500 ώς τώρα), οι καταδίκες και οι φυλακίσεις έχουν γίνει αφόρητη καθημερινότητα. Αργότερα, ήρθαν οι μυστήριες δηλητηριάσεις νεαρών κοριτσιών στα σχολεία τους, η απαγόρευση εκπαίδευσης για τα κορίτσια και τις γυναίκες, οι συλλήψεις δημοσιογράφων, Ιρανών και ξένων. Το Ιράν έγινε ξανά Περσία – όχι εκείνη της δεκαετίας του ’70, αλλά της προχριστιανικής.

Πού βρίσκεται, όμως, σήμερα η χώρα και οι πολίτες της; Τι έχει αλλάξει ώς τώρα και τι έχει επιδεινωθεί;

Περίπου έναν μήνα προ της επετείου της δολοφονίας της Μαχσά Αμινί, η Τεχεράνη σκληραίνει το καθεστώς της. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες, ρεπορτάζ του France24 έκανε λόγο για έναν νέο, σκοτεινό τρόπο ελέγχου και εκφοβισμού των γυναικών που δεν σέβονται στον ισλαμικό νόμο: τις καταδικάζει σε υποχρεωτική ψυχιατρική φροντίδα, πέραν της ίδιας της φυλάκισης. «Ενώ οι υγειονομικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το δικαστικό σώμα της χώρας χρησιμοποιεί την ψυχιατρική και τα φάρμακά της για δικούς του σκοπούς, άλλοι αναφέρουν την κίνηση ως ένδειξη της αδυναμίας της κυβέρνησης να επιβάλει τους νόμους για το χιτζάμπ», λέει το δημοσίευμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει το ρεπορτάζ, η Ιρανή ηθοποιός Αφσανέχ Μπαγιεγκάν, η οποία έχει δημοσιεύσει επανειλημμένα φωτογραφίες με ακάλυπτα μαλλιά στο Instagram και πρόσφατα παρευρέθηκε σε μια δημόσια τελετή χωρίς χιτζάμπ. Αυτό εξόργισε τις Αρχές, που καταδίκασαν την 61 ετών ηθοποιό σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή, ενώ διατάχθηκε να επισκέπτεται ένα «ψυχολογικό κέντρο» μία φορά την εβδομάδα για να «θεραπεύσει την αντι-οικογενειακή διαταραχή της προσωπικότητάς της», όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars στις 19 Ιουλίου. Και δεν είναι η μόνη, καθώς προσωπικότητες της χώρας προβαίνουν σε παρόμοιες κινήσεις αλληλεγγύης.

«Η καταδίκη της Αφσανέχ Μπαγιεγκάν είναι προς παραδειγματισμόν», εξηγεί στο France24 ο Αζαντέχ Κιάν, ειδικός σε ιρανικά θέματα και καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Université Paris Cité, καθώς η ηθοποιός αποτελεί σύμβολο για τη χώρα.

Αλλη μία Ιρανή ηθοποιός, η Αζάντεχ Σαμαντί, «διαγνώστηκε» με «αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας», αφού φορούσε καπέλο αντί για χιτζάμπ σε κηδεία και παραπέμφθηκε σε εβδομαδιαία θεραπεία σε «ψυχολογικό κέντρο», ενώ το ίδιο συνέβη, λέει το ρεπορτάζ, σε γυναίκα που καταδικάστηκε σε δύο μήνες φυλακή και έξι μήνες ψυχιατρική θεραπεία για «μεταδοτική ψυχολογική διαταραχή που οδηγεί σε σεξουαλική ασέβεια». Η ψυχιατρική κοινότητα του Ιράν εξέδωσε ανοικτή επιστολή, στην οποία αντιτίθεται σε αυτές τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Την επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι της Επιστημονικής Ενωσης Ψυχιάτρων του Ιράν, της Επιστημονικής Ενωσης Ψυχοσωματικής Ιατρικής του Ιράν, της Επιστημονικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας του Ιράν και της Ιρανικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Widely publicised open letter, signed by the Iranian Psychiatric Association to the head of the Iranian judiciary, after compulsory hijab protesters in Iran were labelled as mentally ill and were considered as having ‘anti-family personalities’.

1/3#Iran #Psychiatry pic.twitter.com/xWTuiCICfV

