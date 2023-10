Εκατόμβη νεκρών – Λεπτό προς λεπτό οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Χαμάς εισέβαλε σε σπίτια Ισραηλινών πολιτών και πήρε ομήρους ανυποψίαστους πολίτες σε διάφορες περιοχές, κατήγγειλε στο CΝΝ εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανέβει οπτικά και ηχητικά ντοκουμέντα από την εισβολή μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης που παίρνουν πολίτες ως ομήρους.

Reported by Amir Tsarfati

Israelis who were in an outdoors party were kidnapped by terrorists.



To know she is in absolute fear, separated from her family, screaming as she is forced away ~ my heart is breaking. pic.twitter.com/9SeJXFNk1p