Μέση Ανατολή – Live: 5η ημέρα πολέμου – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) αιτήθηκε την παράδοση προμηθειών σε τρόφιμα και φάρμακα στη Γάζα, «αλλά το Ισραήλ αρνήθηκε», όπως καταγγέλλει.

«Καλούμε τους διεθνείς ανθρωπιστικούς θεσμούς και τη διεθνή κοινότητα να παρέμβουν επειγόντωςκαι για να σταματήσει η επίθεση ώστε να επιτραπεί η είσοδος υλικών αρωγής και να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση, διότι η Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή», δήλωσε ο αξιωματούχος της PLO Χουσεΐν αλ-Σέιχ στο Χ.

We requested that food and medical supplies be entered urgently to our people in the #Gaza Strip, but Israel refused. We call on international humanitarian institutions and the international community to intervene urgently to stop the aggression and allow the entry of relief… https://t.co/iowT3S543b