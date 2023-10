Ισραήλ: Νεκροί τέσσερις επιτελείς της Χαμάς – Νέα μικρής κλίμακας χερσαία επιδρομή στη Γάζα (βίντεο)

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλείνει πλέον την τρίτη του εβδομάδα και τις συνθήκες στη Γάζα να καθίστανται όλο και πιο ασφυκτικές εξαιτίας των ελλείψεων σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν χθες, Πέμπτη, τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς σε αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών των κορυφαίων στελεχών της ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης είναι ο Σάντι Μπαρούντ, αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Χαμάς και ένας εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της επίθεσης που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι IDF, ο Μπαρούντ σκοτώθηκε κατά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

«Συμμετείχε στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και πληθώρας άλλων φονικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών», επισημαίνεται.

Ανακοινώθηκε επίσης πως σε επιδρομή ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τρεις διοικητές της Χαμάς: ο Ριφάτ Αμπάς, ο Ιμπραχίμ Τζάντμπα και ο Τάρεκ Μαάρουφ.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν για να εξολοθρευτούν «ηγέτες και στελέχη της Χαμάς που ευθύνονται για τις βάρβαρες επιθέσεις» στο ισραηλινό έδαφος.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για μια εκτεταμένη χερσαία επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων στη βόρεια Γάζα, μετά και την καταδρομική επίθεση το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη με σημαντικά αποτελέσματα σε βάρος της Χαμάς και μικρές απώλειες, όπως φαίνεται, για τους Ισραηλινούς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποίησε με χερσαίες δυνάμεις, μαχητικά αεροσκάφη και drone επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, πλήττοντας δεκάδες «τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς».

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.

IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:

🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives

The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023