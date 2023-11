Χόλιγουντ: Η επόμενη μέρα μετά τη λήξη της απεργίας των ηθοποιών

Μετά την ιστορική απεργία που διήρκησε 118 ημέρες, το Σωματείο των Ηθοποιών Αμερικής SAG-AFTRA και τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία την Τετάρτη, για να δοθεί τέλος σε αυτό που έφερε σοβαρές αναταραχές στη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

«Ηταν μια ομαδική προσπάθεια και όλες οι διαπραγματεύσεις – για να είναι επιτυχείς – απαιτούν ουσιώδη επικοινωνία, τόσο από τη δική μας όσο και από την άλλη πλευρά», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής και επικεφαλής διαπραγματευτής της SAG-AFTRA Ντάνκαν Κράμπτρι – Αϊρλαντ. Και συμπλήρωσε: «Σίγουρα δεν είναι ιδανική για κανέναν. Σε οποιαδήποτε καλή διαπραγμάτευση, και τα δύο μέρη βγαίνουν από αυτήν νιώθοντας ότι δεν πήραν όλα όσα ήθελαν. Αλλά νομίζω ότι αποκτήσαμε όλα όσα χρειαζόμασταν, ίσως και κάτι παραπάνω».

Η συμφωνία της Τετάρτης μεταξύ απεργών ηθοποιών, των στούντιο και των υπηρεσιών streaming δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση επαναφορά των γυρισμάτων στην πλήρη τους μορφή. Αυτό θα πάρει μήνες.

Ωστόσο, η προσωρινή συμφωνία, που όπως λένε και οι δύο πλευρές περιλαμβάνει έκτακτες διατάξεις, σημαίνει ότι η διαμάχη διάρκειας μεγαλύτερης των έξι μηνών στη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, πλησιάζει στο τέλος της. Σύντομα, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον τομέα της ψυχαγωγίας θα μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά. Και δημοφιλή franchise, όπως οι ταινίες «Deadpool», η κωμική σειρά «Abbott Elementary» και η σειρά επιστημονικής φαντασίας «The Last of Us», θα βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή τους στις οθόνες.

Η συμφωνία της Τετάρτης μεταξύ απεργών ηθοποιών, των στούντιο και των υπηρεσιών streaming δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση επαναφορά των γυρισμάτων στην πλήρη τους μορφή. Αυτό θα πάρει μήνες.

Από τις 14 Ιουλίου, οι ηθοποιοί -μεταξύ άλλων- ζητούν να αυξηθεί η ελάχιστη αμοιβή, να δοθούν πρόσθετες πληρωμές για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα streaming, να υπάρξουν βελτιωμένα σχέδια υγειονομικής κάλυψης και να υπάρξουν περιορισμοί και νέοι κανόνες στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τη δημιουργία ταινιών και σειρών.

Δεν έχουμε φτάσει, όμως, ακόμα στο τέλος. Οπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι Los Angeles Times, απαιτείται μια διαδικασία έγκρισης και σταδιακής επικύρωσης πριν τερματιστεί η απεργία επίσημα. Τι θα συμβεί, λοιπόν, μετά από αυτή τη σημαντική απόφαση;

Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, οι τελικοί όροι της συμφωνίας θα ανακοινωθούν προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, έχουν όμως ήδη γίνει γνωστά τα σημαντικά της σημεία.

Η Ενωση που εκπροσωπεί τα στούντιο λέει ότι η συμφωνία αξίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και τονίζει ότι «πέτυχαν μια συμφωνία εξαιρετικής εμβέλειας». Ισχυρίζεται, ακόμα, ότι οι εταιρείες προσφέρουν στην «SAG-AFTRA τα μεγαλύτερα κέρδη ανά σύμβαση στην ιστορία της Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αύξησης στους κατώτατους μισθούς τα τελευταία σαράντα χρόνια».

Τα μέλη του Σωματείου αποφασίζουν

Οταν το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Ηθοποιών εγκρίνει τη συμφωνία, τα 160.000 μέλη της SAG-AFTRA θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν για την επικύρωση ή μη.

Συγκεκριμένα, τα μέλη θα έχουν πιθανώς μια προθεσμία τουλάχιστον δύο εβδομάδων για να ψηφίσουν για τη νέα σύμβαση. Το διοικητικό συμβούλιο θα καθορίσει την ακριβή διάρκεια της περιόδου ψηφοφορίας των μελών κατά τη συνεδρίασή του με τη διαπραγματευτική επιτροπή την Παρασκευή.

Εάν η πλειοψηφία των μελών ψηφίσει υπέρ της επικύρωσης της σύμβασης, η απεργία τερματίζεται επίσημα. Εάν δεν επικυρωθεί η συμφωνία, τότε η απεργία θα συνεχιστεί.

Ποιες παραγωγές επιστρέφουν

Μερικές από τις παραγωγές που επηρεάστηκαν σημαντικά ήταν αυτή της τρίτης ταινίας του «Deadpool» με τους Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν, καθώς και το σίκουελ του «Μονομάχου» σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Αυτές είναι πιθανώς οι πρώτες ταινίες που θα αρχίσουν άμεσα την παραγωγή.

Η λύση της απεργίας των σεναριογράφων που προηγήθηκε επέτρεψε να συνεχιστεί η συγγραφή σεναρίου τηλεοπτικών προγραμμάτων όπως τα «The White Lotus» και «Yellowjackets». Αυτό το προβάδισμα μπορεί να βοηθήσει τις συγκεκριμένες σειρές να επιστρέψουν στα δίκτυα νωρίτερα, μόλις θα επιτραπεί στους σταρ τους να εργαστούν.

Είναι γεγονός ότι ο ρυθμός στην τηλεόραση είναι πιο γρήγορος από αυτόν στον κινηματογράφο, όπου μετά το τέλος των γυρισμάτων, οι ταινίες εξακολουθούν να έχουν μπροστά τους μια μακρά διαδικασία επεξεργασίας και προώθησης.

Περισσότερες σειρές και ταινίες ανακοίνωσαν καθυστερήσεις τις τελευταίες εβδομάδες όσον αφορά την προβολή τους. Για παράδειγμα, τα τελευταία επεισόδια της σειράς «Yellowstone» δεν θα προβληθούν μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο και η επόμενη ταινία «Mission: Impossible» άλλαξε την προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Τι θα γίνει με τις απονομές των βραβείων

Οι τελετές απονομής βραβείων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση θα πραγματοποιηθούν με πολλές αλλαγές στη δομή.

Ενα από τα αποτελέσματα της απεργίας των ηθοποιών ήταν να μεταφερθούν χρονικά τα Βραβεία Emmy από τον Σεπτέμβριο του 2023 στον Ιανουάριο του 2024. Πλέον, θα «στριμωχτούν» την ίδια περίοδο με τα Grammys, τα Screen Actors Guild Awards και τα Oscars. Οπότε η σεζόν των βραβεύσεων στο Χόλιγουντ (awards season) θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαρτίου, εκτός απροόπτου.

Ενα από τα αποτελέσματα της απεργίας των ηθοποιών ήταν να μεταφερθούν χρονικά τα Βραβεία Emmy από τον Σεπτέμβριο του 2023 στον Ιανουάριο του 2024.

Ωστόσο, ένας σημαντικός θεσμός που παραμένει μετέωρος είναι τα Βραβεία Χρυσές Σφαίρες που προσπαθούν να βρουν ξανά την ταυτότητα τους μετά από χρόνια σκανδάλων.

Νέα απεργία προ των πυλών;

Οπως αναφέρει το Associated Press, είναι πιθανή μια νέα απεργία ηθοποιών – εκείνων που εργάζονται στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Οι διαπραγματεύσεις για αυτά τα συμβόλαια βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά η απεργία έχει ήδη εγκριθεί.

Οι ειδικότητες των ηθοποιών στα βιντεοπαιχνίδια κυμαίνονται από ανθρώπους που δανείζουν τη φωνή τους σε ηλεκτρονικούς χαρακτήρες έως κασκαντέρ. Και αυτοί έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο του gaming.

Τα στούντιο θα διαπραγματευθούν επίσης με τους τεχνικούς παραγωγής και τη συντεχνία τους. Τα μέλη της Διεθνούς Συμμαχίας Υπαλλήλων Θεατρικής Σκηνής (IATSE) είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Επηρεάστηκαν σοβαρά από την αναστολή των γυρισμάτων και εντάχθηκαν στις απεργίες των σεναριογράφων και των ηθοποιών.