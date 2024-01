Ε.Ε.: Παραμένει το «αδιέξοδο» για την οικονομική ενίσχυση του Κιέβου μετά τις νέες προειδοποιήσεις Ορμπαν

Ενώπιον ενός πιθανού νέου αδιεξόδου αναφορικά με το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης της Ουκρανίας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς η Ουγγαρία επιμένει το προτεινόμενο «πακέτο» 50 δισ. ευρώ προς το Κίεβο να δοθεί εκτός ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία, ας το κάνουμε εκτός ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε ετήσια βάση! Αυτή είναι η μόνη δημοκρατική θέση», σχολίασε ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η δήλωση Ορμπαν έγινε μόνο λίγες μέρες πριν από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Φεβρουαρίου και ενώ τα κράτη-μέλη ήδη επεξεργάζονται τρόπους εξεύρεσης μιας συμβιβαστικής λύσης προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο που προκαλεί η Βουδαπέστη.

Liberal MEP’s attacked Hungary once again in the @Europarl_EN yesterday. They want to give money to #Ukraine for 4 years, while the European elections are just 5 months away. They essentially want to strip people of their rights to make decisions on their future. What an…

