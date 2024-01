ΗΠΑ: Μπάιντεν και Χάρις «χτυπούν» τον Τραμπ στο ζήτημα των αμβλώσεων

Στην «καρδιά» της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και της αντιπροέδρου, Κάμαλα Χάρις, φαίνεται να βρίσκεται το ζήτημα των αμβλώσεων.

Ειδικότερα, ο Μπάιντεν στοχεύει στο να υπογραμμίσει πως μια ενδεχόμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών– θα υπονομεύσει σημαντικά το δικαίωμα των Αμερικανίδων στην άμβλωση.

Από την πλευρά της, η Κάμαλα Χάρις, την οποία ο 81χρονος πρόεδρος έχει επιλέξει ξανά για τη θέση της αντιπροέδρου, έχει επιφορτιστεί με το καθήκον του να μεταφέρει το μήνυμα αυτό.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα δεσμευθεί σήμερα να υπερασπιστεί την πρόσβαση των Αμερικανίδων στην άμβλωση, από το Ουαϊόμινγκ, μία από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια η Χάρις θα συμμετάσχει μαζί με τον Μπάιντεν σε συγκέντρωση αφιερωμένη στο ίδιο ζήτημα στη Βιρτζίνια.

Η προεκλογική ομάδα των Μπάιντεν – Χάρις, που έχει αυξήσει τις ανακοινώσεις της με θέμα την άμβλωση, έδωσε επίσης στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο η Οστιν Ντέναρντ από το Τέξας διηγείται «τον χειρότερο εφιάλτη που μπορεί να ζήσει μια γυναίκα».

Because of Donald Trump, Dr. Austin Dennard was forced to flee Texas to get the heath care she needed to save her life. It’s simply outrageous. pic.twitter.com/CcNc6wgN5p

— Joe Biden (@JoeBiden) January 21, 2024