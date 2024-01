Κωνσταντινούπολη: Ενοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία – Ενας νεκρός

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε καθολική εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία, στη συνοικία Σαριγιέρ, στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου, κι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ένας από τους εκκλησιαζόμενους να πέσει νεκρός, με τραύμα στο κεφάλι.

Οι ένοπλοι κατάφεραν να διαφύγουν.

Κάμερα ασφαλείας της περιοχής κατέγραψε τους δύο κουλουλοφόρους να φτάνουν πεζή στο σημείο.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η τουρκική αστυνομία για τη σύλληψή τους.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής τους στα κοινωνικά δίκτυα ότι διεξάγεται εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό και για τον σκοπό αυτό ορίστηκαν δυο προϊστάμενοι της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης και ένας αντιεισαγγελέας.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ καταδικάζει την επίθεση και αφήνει να εννοηθεί ότι η επίθεση στρεφόταν κατά του ατόμου με αρχικά του ονόματός του CT που έπεσε νεκρό κατά την επίθεση.

