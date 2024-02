Ε.Ε.: Ο αγώνας του Αλεξέι Ναβάλνι για τη δημοκρατία θα συνεχίσει να ζει

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι στις Βρυξέλλες, με Ευρωπαίους αξιωματούχους και πολιτικές ευρωομάδες να στέλνουν μηνύματα μέσω αναρτήσεών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία του λαού του. Πρόκειται για ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του», αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Ας ενωθούμε στον αγώνα για τη διαφύλαξη της ελευθερίας και ασφάλειας εκείνων που τολμούν να σταθούν ενάντια στην απολυταρχία», τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny. Putin fears nothing more than dissent from his own people. A grim reminder of what Putin and his regime are all about. Let’s unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τονίζει ότι «ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την υπέρτατη θυσία. Η Ε.Ε. θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικά υπεύθυνο για αυτόν τον τραγικό θάνατο».

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice. The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death. I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024

«Ο κόσμος έχασε έναν μαχητή, το κουράγιο του οποίου θα αντηχεί από γενιά σε γενιά» σημειώνει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και συμπληρώνει πως «η Ρωσία του στέρησε την ελευθερία και τη ζωή του αλλά όχι την αξιοπρέπειά του. Ο αγώνας του για τη δημοκρατία θα συνεχίσει να ζει».

The world has lost a fighter whose courage will echo through generations. Horrified by the death of Sakharov Prize laureate Alexei Navalny. Russia took his freedom & his life, but not his dignity. His struggle for democracy lives on. Our thoughts are with his wife & children. pic.twitter.com/JMSAkLpb0T — Roberta Metsola (@EP_President) February 16, 2024

Στη δική του ανάρτηση το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) επισημαίνει «ο αγώνας για τη δημοκρατία συνεχίζεται. Αναπαύσου εν ειρήνη Αλεξέι Ναβάλνι».

The fight for democracy continues. Rest in peace Alexei Navalny. pic.twitter.com/frLTQTYxJM — EPP (@EPP) February 16, 2024

«Ο κόσμος έχασε έναν ακόμα μαχητή της ελευθερίας, έναν ακόμα ήρωα. Αναπαύσου εν ισχύι», τονίζουν οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D).

Alexei @navalny, 2021 #SakharovPrize winner, has died while imprisoned in one of Russia’s notorious penal colonies. He was there for unjustified and purely politically motivated reasons. The world has lost another freedom fighter; another hero. Rest in power! pic.twitter.com/Yw627YRXRq — S&D Group (@TheProgressives) February 16, 2024

«Ο Πούτιν πρόσθεσε και άλλο αίμα στα χέρια του» το σχόλιο των Φιλελεύθερων του Renew.