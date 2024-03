Ενίσχυση συνεργασίας της Ε.Ε. με Βουλγαρία – Ρουμανία για έλεγχο του μεταναστευτικού

Ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία –για τον έλεγχο και τη διαχείριση του μεταναστευτικού– προβλέπεται σε δύο πλαίσια, που συμφωνήθηκαν σήμερα Δευτέρα μεταξύ της Κομισιόν και των δύο κρατών – μελών, λίγο πριν από την επίσημη είσοδό τους στη ζώνη Σένγκεν, στις 31 Μαρτίου.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Κομισιόν καλωσορίζει το νέο πλαίσιο συνεργασίας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, που όπως τονίζει «δεσμεύονται πλήρως για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε».

«Επομένως, προχωράμε από πιλοτικά έργα σε πλαίσια συνεργασίας» σημειώνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και προσθέτει «αυτό σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε». «Η Ρουμανία και η Βουλγαρία ανήκουν πλήρως στη ζώνη Σένγκεν» καταλήγει.

