Μεγαλώνει το κίνημα διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ παρά τις συλλήψεις

Το Κολούμπια ακύρωσε μαθήματα, δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στο Γέιλ, ενώ οι πύλες του Χάρβαρντ έκλεισαν για το κοινό τη Δευτέρα.

Το κίνημα διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Γάζα εξαπλώνεται σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων κάποια από τα πιο φημισμένα στον κόσμο.

Οι ακαδημαϊκές αρχές αντέδρασαν προσπαθώντας να εκτονώσουν την ένταση στις πανεπιστημιουπόλεις.

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης που είχαν κατασκηνώσει στο Κολούμπια συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, παρόμοιες κατασκηνώσεις «ξεφύτρωσαν» σε πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναζητούν ολοένα συχνότερα το όριο μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης και της ασφάλειας, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλουν αποκλεισμούς στις πανεπιστημιουπόλεις.

Τι συνέβη στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

Aστυνομικός περπατά δίπλα σε διαδηλωτές που συμμετείχαν σε κατάληψη στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (REUTERS/Idris Talib Solomon).

Στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, η «κατασκήνωση» που έστησαν οι φοιτητές σε ένδειξη διαμαρτυρίας συγκέντρωσε εκατοντάδες διαδηλωτές χθες, Δευτέρα.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι προειδοποίησε το πλήθος να αποχωρήσει και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία, ισχυριζόμενο ότι έλαβε αναφορές για «εκφοβιστικά και αντισημιτικά περιστατικά». Λίγο μετά τις 20.30, οι αστυνομικοί άρχισαν να κάνουν συλλήψεις.

«Είναι πραγματικά εξωφρενική η καταστολή από το πανεπιστήμιο, το οποίο επέτρεψε στην αστυνομία να συλλάβει φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη», ανέφερε μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AP ο φοιτητής νομικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Μπάιουλ Γιουν.

Κολούμπια, Γέιλ, Μπέρκλεϊ, ΜΙΤ…

Δεκάδες φοιτητές είχαν συλληφθεί και στο Γέιλ νωρίτερα την ίδια ημέρα. Το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι όσοι τέθηκαν υπό κράτηση είχαν αγνοήσει προηγουμένως «πολλές εκκλήσεις» να αποχωρήσουν.

Το ανερχόμενο κίνημα διαμαρτυρίας έχει εξαπλωθεί επίσης στο Μπέρκλεϊ, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Η ένταση παρέμεινε στα ύψη τη Δευτέρα και στο Κολούμπια, με τις πύλες της πανεπιστημιούπολης να παραμένουν κλειστές και να ανοίγουν μόνο σε άτομα με φοιτητική ταυτότητα. Κάτι που δεν απέτρεψε νέες διαδηλώσεις εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι οι εντάσεις «ενισχύθηκαν από άτομα που δεν συνδέονται με το Κολούμπια και εισήλθαν στην πανεπιστημιούπολη με σκοπό να εξυπηρετήσουν τη δική τους ατζέντα».

Ωστόσο, διαδηλώσεις και συζητήσεις σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα και την ελευθερία του λόγου σαρώνουν ολοένα περισσότερες πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Φοιτητές και από τις δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι έχουν αυξηθεί τόσο τα αντισημιτικά όσο και τα ισλαμοφοβικά περιστατικά.

Οι διαδηλωτές καλούν τα πανεπιστήμια να αποκαλύψουν προγράμματα που «χρηματοδοτούνται ή δέχονται δωρεές από κατασκευαστές όπλων και εταιρείες που έχουν σχέση με την ισραηλινή κατοχή».

Κατά τη διάρκεια των ταραχών χθες Δευτέρα, που συνέπεσε με την έναρξη του εβραϊκού Πάσχα, οι διαδηλωτές κάλεσαν ακόμα μία φορά τα πανεπιστήμιά τους να περιορίσουν τις οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ και τους προμηθευτές όπλων του.

Μήνυμα από τον Τζο Μπάιντεν

Φιλο-ισραηλινός αντιδιαδηλωτής έξω από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου φοιτητές και πλήθος συγκεντρωμένων διαμαρτύρονται απαιτώντας κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, στις 20 Απριλίου (REUTERS/Adam Gray).

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα γεγονότα στα πανεπιστήμια τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι καταδικάζει «τις αντισημιτικές διαδηλώσεις» καθώς και «όσους δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με τους Παλαιστινίους». Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε κλοιό πιέσεων, στους κόλπους των Δημοκρατικών, για σκληρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ, οι οποίες αυξάνονται ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια, πάντως, έχουν αμαυρωθεί από κατηγορίες για αντισημιτισμό. Η Δημοκρατική βουλευτής Κάθι Μάνινγκ, που περιόδευσε στο Κολούμπια τη Δευτέρα, ανέφερε ότι είδε διαδηλωτές να ζητούν την καταστροφή του Ισραήλ.

Ραβίνος που συνδέεται με το πανεπιστήμιο φέρεται να έστειλε επίσης μήνυμα σε 300 Εβραίους φοιτητές του Κολούμπια προειδοποιώντας τους να αποφύγουν την πανεπιστημιούπολη μέχρι να «βελτιωθεί η κατάσταση».

Από την πλευρά τους, οργανώσεις που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες έχουν απορρίψει τις κατηγορίες για αντισημιτισμό, υποστηρίζοντας ότι η κριτική τους αφορά το ισραηλινό κράτος και τους υποστηρικτές του.

Σε δήλωσή τους, την Κυριακή, φοιτητές του Κολούμπια που συμμετέχουν στην οργάνωση «Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη» ανέφεραν ότι «απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε μορφή μίσους και φανατισμού» και επέκριναν «εμπρηστικές δηλώσεις» που, όπως τόνισαν, δεν τους εκπροσωπούν.

Ο κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση

Θέση για τις διαδηλώσεις έχουν πάρει βουλευτές όλων των πολιτικών αποχρώσεων, ενώ οι διαμαρτυρίες ώθησαν επίσης τον Ρόμπερτ Κραφτ, ιδιοκτήτη της επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου Νιου Ινγλαντ Πάτριοτς και εξέχοντα απόφοιτο του Κολούμπια, να προειδοποιήσει ότι θα σταματήσει να στηρίζει το πανεπιστήμιο «μέχρι να ληφθούν διορθωτικά μέτρα».

Το ζήτημα της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων είχε ήδη τεθεί, λίγες ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. «Καθώς τα πανεπιστήμια αναζητούν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις, αρκετά ιδρύματα αντιμετωπίζουν πιέσεις από ισχυρούς οικονομικούς υποστηρικτές για την ανεπαρκή καταδίκη της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ», ανέφερε το Newsweek σε άρθρο του στα τέλη Οκτωβρίου.

Θα τελειώσουν οι διαδηλώσεις;

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια (REUTERS/Caitlin Ochs).

Καθηγητές στο Κολούμπια κατηγόρησαν το πανεπιστήμιο για τους χειρισμούς του ως προς την αντιμετώπιση της διαμαρτυρίας, καθώς και για την κλήση προς την αστυνομία, την περασμένη εβδομάδα.

«Οι εξωτερικές αρχές θα πρέπει να εμπλέκονται μόνο όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος για πρόσωπα, περιουσίες ή για την ουσιαστική λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος του πανεπιστημίου», τόνισαν.

«Δεν είναι προφανές, κατά τη γνώμη μας, ότι οι σκηνές και οι διαμαρτυρίες συνιστούσαν τέτοιο κίνδυνο, ακόμη και αν ήταν μη εξουσιοδοτημένες», επισήμαναν σε σχετική ανακοίνωση, όπως αναφέρει το BBC.

Είναι βέβαιο ότι οι διαδηλώσεις, με τη μία ή την άλλη μορφή, θα διαρκέσουν σε κάποιες πανεπιστημιουπόλεις μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, μετατρέποντας τις τελετές αποφοίτησης σε… συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, εκτιμούν οι ΝΥΤ σε ανάλυσή τους στον απόηχο των συλλήψεων.

Προς το παρόν, οι προσεγγίσεις των πανεπιστημίων αλλάζουν από ώρα σε ώρα. «Γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιούμε την αστυνομία στην πανεπιστημιούπολη και είμαι στην ευχάριστη θέση να συμμετάσχω σε αυτή», είπε η Νέματ Σαφίκ, πρόεδρος του Κολούμπια, σε μήνυμα προς τους φοιτητές και τους εργαζομένους νωρίς τη Δευτέρα.

Μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, αστυνομικοί, φέροντας εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ταραχών, είχαν «καθαρίσει» μέρος της πανεπιστημιούπολης από τις σκηνές και τους διαδηλωτές.

«Ωστόσο, γνωρίζω ότι η καλύτερη τήρηση των κανόνων και αποτελεσματικοί εσωτερικοί μηχανισμοί θα απέκλειαν την ανάγκη να βασιζόμαστε σε άλλους για να διατηρήσουμε την ασφάλεια στην κοινότητά μας», πρόσθεσε η ίδια. «Θα πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας», κατέληξε.

Οπως το κίνημα του 1968;

Εκτός από την καταστολή των διαμαρτυριών, πολλά πανεπιστήμια, όπως της Νότιας Καλιφόρνια, ακύρωσαν επίσης ομιλίες και δημόσιες εκδηλώσεις έπειτα από αντιδράσεις που προκάλεσε στην απόφαση να απαγορευθεί ομιλία φιλοπαλαιστινίου σε τελετή αποφοίτησης του επόμενου μήνα.

Η ακύρωση στο USC ώθησε πολλούς στο να παραλληλίσουν όσα συμβαίνουν σήμερα με τις κινητοποιήσεις του 1968, όταν οι διαδηλώσεις κατά του πολέμου στο Βιετνάμ στο Κολούμπια είχαν αναγκάσει το πανεπιστήμιο να ακυρώσει τις τελετές αποφοίτησης εκείνης της χρονιάς.

«Το 1968, η απογοήτευση για τον πόλεμο του Βιετνάμ και η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κολούμπια σε στρατιωτικά προγράμματα είχαν οδηγήσει σε αναταραχή. Περίπου 55 χρόνια αργότερα, οι φοιτητές διαμαρτύρονται, απαιτώντας από το πανεπιστήμιο να αποσυνδεθεί από επενδύσεις που σχετίζονται με το Ισραήλ», αναφέρει η Washington Post.

Σύμφωνα με τον Ανγκους Τζόνστον πάντως, ιστορικό του φοιτητικού ακτιβισμού, που επικαλούνται οι Times of Israel, το σημερινό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα διαμαρτυρίας είναι λιγότερο ριζοσπαστικό ως προς τις ενέργειές του σε σχέση με τα φοιτητικά κινήματα της εποχής του Βιετνάμ. Αν και ο ίδιος διευκρίνισε ότι «ο αντισημιτισμός προκαλεί ανησυχία».

Kατά τη διάρκεια των μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων στο Κολούμπια ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ το 1968, οι φοιτητές είχαν καταλάβει δεκάδες κτήρια στην πανεπιστημιούπολη για μία εβδομάδα, είχαν πάρει ένας όμηρο και είχαν καταστρέψει πανεπιστημιακά αρχεία. Αντιπολεμικοί διαδηλωτές σε άλλα πανεπιστήμια είχαν επίσης πυρπολήσει κτήρια.

Η απάντηση των διοικήσεων τότε ήταν παρόμοια με τη σημερινή: μαζικές συλλήψεις, κλείσιμο της πανεπιστημιούπολης και κάλεσμα προς την αστυνομία να παρέμβει.

Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες, τόσο στο Κολούμπια όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, σήμερα είναι πολύ πιο μετρημένες και πιο συγκρατημένες σε σχέση με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνταν ακόμη και στα μέσα της δεκαετίας του ’60, τονίζει ο Τζόνστον.

Διαδηλώσεις για τα γεγονότα στη Γάζα έχουν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός των πανεπιστημιακών χώρων, όπως είχε συμβεί και με τις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις το 1968.

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας απέκλεισαν πρόσφατα μεγάλους δρόμους και μπλόκαραν την πρόσβαση σε διεθνή αεροδρόμια, όπως το O’Hare του Σικάγο και το Seattle-Tacoma, καθώς και στη γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ στο Σαν Φρανσίσκο και τη Γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από AP, NYT, Reuters, BBC, Times of Israel