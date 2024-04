Τελεσίγραφο του Πανεπιστημίου Κολούμπια προς τους διαδηλωτές για τη Γάζα

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης επεκτείνει τη διακοπή των διά ζώσης μαθημάτων, την οποία αποφάσισε λόγω του κύματος φοιτητικών διαμαρτυριών για τον πόλεμο στη Γάζα.

Για το υπόλοιπο της φετινής ακαδημαϊκής περιόδου θα γίνονται μαθήματα μόνο εξ αποστάσεως, όπως αποφάσισε η διοίκηση, λόγω των κινητοποιήσεων και των καταλήψεων χώρων, που συνεχίζονται στην πανεπιστημιούπολη.

Επιπλέον, η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Νεμάτ Σαφίκ, κάλεσε να «προχωρήσει σχέδιο διάλυσης» της κατάληψης με σκηνές στην πανεπιστημιούπολη, τονίζοντας ότι έθεσε προθεσμία για συμφωνία στους διοργανωτές μέχρι τα μεσάνυχτα, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, μετατέθηκε για τις 8 το πρωί, τοπική ώρα (3 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Columbia campus now after the administration’s ultimatum. Protest organizers say the deadline to dismantle the encampment has been pushed to 8 A.M. Several buildings now locked even for Columbia University card holders. pic.twitter.com/LxKtilUdCQ — Davide Lerner (@DavideLerner) April 24, 2024

Σε επιστολή που απευθύνεται σε «συναδέλφους της κοινότητας του Κολούμπια», η Σαφίκ αναφέρει ότι «υποστηρίζει πλήρως τη σημασία της ελευθερίας του λόγου, σέβεται το δικαίωμα στη διαδήλωση και αναγνωρίζει ότι πολλοί από τους διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά».

«Ωστόσο η κατάληψη με σκηνές εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, διαταράσσει τη ζωή στην πανεπιστημιούπολη και έχει δημιουργήσει τεταμένο και ενίοτε εχθρικό περιβάλλον για πολλά μέλη της κοινότητάς μας. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε σχέδιο για τη διάλυσή της», προσθέτει.

Σύμφωνα με τη Σαφίκ, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εδώ και αρκετές ημέρες «για να συζητήσουμε τη βάση για τη διάλυση της κατάληψης με σκηνές και την τήρηση των πανεπιστημιακών πολιτικών στο μέλλον».

«Ελπίζω πολύ ότι αυτές οι συζητήσεις θα έχουν επιτυχία», αναφέρει στέλνοντας ταυτόχρονα τελεσίγραφο για διάλυση των κινητοποιήσεων.

On campus pro-Palestine protestors pledge to “defend the encampment” pic.twitter.com/GYJwXA8SJ3 — Davide Lerner (@DavideLerner) April 24, 2024

«Αν δεν συμβεί αυτό, θα πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικές επιλογές για την εκκαθάριση και την αποκατάσταση της ηρεμίας στην πανεπιστημιούπολη, ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το εξάμηνο και να αποφοιτήσουν», σημειώνει η Σαφίκ.

Αναφέρει ακόμα ότι «δεν θα ανεχθούμε εκφοβιστική, παρενοχλητική συμπεριφορά ούτε συμπεριφορά με διακρίσεις», προαναγγέλλοντας «πειθαρχικές διαδικασίες».

«Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι απαραίτητο και προστατεύεται στο Κολούμπια, αλλά η παρενόχληση και οι διακρίσεις είναι αντίθετες με τις αξίες μας και προσβάλλουν τη δέσμευσή μας να αποτελούμε κοινότητα αμοιβαίου σεβασμού και καλοσύνης», καταλήγει η Σαφίκ.

Εκατοντάδες συλλήψεις

Μία εβδομάδα μετά τις πρώτες μαζικές συλλήψεις στο Κολούμπια και παρόλο που η αστυνομία προχώρησε σε νέες μαζικές συλλήψεις φοιτητών σε άλλα πανεπιστήμια τη Δευτέρα και χθες Τρίτη, το κίνημα διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα έχει εξαπλωθεί.

Τη Δευτέρα, περίπου 133 άτομα συνελήφθησαν σε διαμαρτυρίες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Δεκάδες συλλήψεις έγιναν επίσης στο Γέιλ, ενώ το Χάρβαρντ αποφάσισε να περιορίσει την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολή του.

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία είχε συλλάβει περισσότερα από 100 άτομα εν μέσω διαδηλώσεων για τον πόλεμο στη Γάζα στο Κολούμπια, μεταξύ των οποίων και την κόρη της Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχαν Ομάρ.

Η απόφαση για τα εξ αποστάσεως μαθήματα ήρθε έπειτα από καταγγελίες για κρούσματα αντισημιτισμού και παρενοχλήσεων φοιτητών στην κύρια πανεπιστημιούπολη της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση.

Καταλήψεις και συγκεντρώσεις

Διαδηλώσεις για τον πόλεμο στη Γάζα πραγματοποιούνται επίσης σε αρκετά πανεπιστήμια στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ και στη δυτική ακτή, όπου μία πανεπιστημιούπολη έβαλε λουκέτο.

Εννέα φοιτητές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο της Μινεάπολης το πρωί της Τρίτης, καθώς επιχείρησαν να στήσουν σκηνές μπροστά από βιβλιοθήκη της πανεπιστημιούπολης.

Στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην πανεπιστημιούπολη του NYU.

Heartbroken to see these protests at my alma mater, NYU. No students should be subjected to harassment or blocked from buildings due to their religion or nationality. pic.twitter.com/rPPJB7vo0c — Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) April 24, 2024

Το πλήθος φώναζε «ντροπή, ντροπή», ενώ οι διαδηλωτές επέκριναν την αστυνομία και τη διοίκηση του πανεπιστημίου.

Η αστυνομία κλήθηκε στο NYU τη Δευτέρα για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις. Νωρίτερα, το πανεπιστήμιο είχε προειδοποιήσει εκατοντάδες φοιτητές να αποχωρήσουν.

BREAKING NOW: ⚠️ Police have been ordered TO MOVE IN AND ARREST protesting students and facility at NYU encampment for Gaza. pic.twitter.com/3oDptwSWCi — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) April 23, 2024

Στο Κολούμπια, αξιωματούχοι της διοίκησης ανέφεραν την Τρίτη ότι η κατάληψη με σκηνές που στήθηκαν σε χώρους του πανεπιστημίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας παραβιάζει τους κανόνες.

«Επικίνδυνη και ασταθής κατάσταση»

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι καταδικάζει τόσο «τις αντισημιτικές διαμαρτυρίες» όσο και «εκείνους που δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με τους Παλαιστινίους».

Ο Σάι Ντάβινταϊ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, δήλωσε ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στην πανεπιστημιούπολη και ότι η ταυτότητά του «απενεργοποιήθηκε».

Φοιτητές του Κολούμπια, μέλη πρωτοβουλίας για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη, απαντώντας στις κατηγορίες σε βάρος τους, ανέφεραν ότι «απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε μορφή μίσους ή φανατισμού» και αποκηρύσσουν εμπρηστικά άτομα που δεν τα εκπροσωπούν.

🚨HAPPENING NOW: Hundreds gathered at Columbia’s gates to protest after the university threatened to deploy the National Guard to clear the Gaza Solidarity Encampment. “THE PEOPLE STAND WITH PALESTINE AND WITH THE STUDENTS AT COLUMBIA” Source: @PeoplesForumNYC pic.twitter.com/fnWJsI8qGl — Suppressed News. (@SuppressedNws) April 24, 2024

«Δεν έχουν απομείνει πανεπιστήμια στη Γάζα. Ετσι επιλέξαμε να διεκδικήσουμε το πανεπιστήμιό μας για τον λαό της Παλαιστίνης», δήλωσε στο Reuters η Σοφ Ασκανάσε, Εβραία φοιτήτρια του Κολούμπια, η οποία συνελήφθη και αποβλήθηκε λόγω της διαμαρτυρίας της.

«Ο αντισημιτισμός, η ισλαμοφοβία και ο ρατσισμός, ιδίως ο ρατσισμός κατά των Αράβων και των Παλαιστινίων, έχουν όλα κοινή αφετηρία», πρόσθεσε η ίδια.

Αλλοι φοιτητές κατηγόρησαν τα πανεπιστήμια ότι δεν προστατεύουν το δικαίωμά τους να διαμαρτύρονται ή να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ως Παλαιστίνιος φοιτητής, δεν αισθάνθηκα και εγώ ασφαλής τους τελευταίους έξι μήνες, και αυτό ήταν άμεσο αποτέλεσμα των μονόπλευρων δηλώσεων και της αδράνειας του Κολούμπια», δήλωσε στο Reuters ο Μαχμούντ Χαλίλ, Παλαιστίνιος φοιτητής.

Στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές έστησαν τη Δευτέρα «κατασκηνώσεις αλληλεγγύης» στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϊ, και στο Πολυτεχνείο της Καλιφόρνιας, Χάμπολντ.

Στο Cal Poly, η πανεπιστημιούπολη έβαλε λουκέτο τουλάχιστον μέχρι σήμερα, Τετάρτη, λόγω της «επικίνδυνης και ασταθούς κατάστασης», όπως ανακοίνωσε η διοίκηση, καθώς φοιτητές χρησιμοποίησαν σκηνές και κρεβάτια για να αποκλείσουν την πρόσβαση σε ένα από τα κτίρια.

Παρόμοια ήταν η κατάσταση χθες, Τρίτη, και στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Τι ζητούν οι διαδηλωτές

Οι διαδηλωτές καλούν τα πανεπιστήμια να «αποχωρήσουν από τη γενοκτονία», κατηγορώντας τα ότι χρησιμοποιούν τα χρήματα από τα δίδακτρα των φοιτητών για να επενδύσουν σε εταιρείες που στηρίζουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι διαπράττει γενοκτονία στον παλαιστινιακό θύλακο, αν και το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορία είναι «εύλογη».

Οι διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα συνεχίζονται και εκτός των πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Μπρούκλιν, περίπου 2.000 άνθρωποι κατέλαβαν πλατεία κοντά στο σπίτι του Δημοκρατικού επικεφαλής της αμερικανικής Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ένθερμου υποστηρικτή του Ισραήλ και υψηλότερου σε ιεραρχία Εβραίου στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, φωνάζοντας «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ», «Σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία» και «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει».

NEW: Pro-Palestine protesters gather outside of Senate leader Chuck Schumer’s home in Brooklyn. Remarkable. The police are reportedly now making mass arrests as protesters take over the streets. Shortly before the event, the organizers called on Schumer to “stop arming… pic.twitter.com/WNkyh2Q2m8 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 24, 2024

Οι διοργανωτές πραγματοποίησαν συναυλία με τη συμμετοχή και Εβραίων καλλιτεχνών. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε επίσης η Καναδή συγγραφέας Ναόμι Κλάιν, ακτιβίστρια για την ειρήνη, με εβραϊκές ρίζες, η οποία κατά την ομιλία της χαρακτήρισε τον σιωνισμό ως «ψεύτικο είδωλο».

«Θέλουμε να απελευθερωθούμε από το σχέδιο που συνδέει τη γενοκτονία με το όνομά μας», είπε η Κλάιν. «Επιδιώκουμε να αποδεσμεύσουμε τον Ιουδαϊσμό από ένα εθνοκράτος που θέλει οι Εβραίοι να είναι μονίμως φοβισμένοι … ή να πηγαίνουμε τρέχοντας στο φρούριό του ή τουλάχιστον να συνεχίσουμε να του στέλνουμε όπλα και δωρεές».

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε όταν ένοπλοι της Χαμάς πραγματοποίησαν επίθεση στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους –κυρίως αμάχους– και παίρνοντας άλλους 253 ως ομήρους στη Γάζα.

Περισσότεροι από 34.180 άνθρωποι –οι περισσότεροι από αυτούς παιδιά και γυναίκες– έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Με πληροφορίες από Reuters, AP, Times of Israel