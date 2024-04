Ισραήλ: Επιχείρηση του στρατού στον νότιο Λίβανο – Πιο κοντά η επίθεση στη Ράφα

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε «επιθετική επιχείρηση» εναντίον του νοτίου Λιβάνου, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις προετοιμασίες του για χερσαία επιχείρηση στη Ράφα στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Χαμάς, παρά τις προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έδωσε στη δημοσιότητα από την πλευρά του βίντεο στο οποίο εικονίζεται ένας εκ των ομήρων από την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, η οποία αποτέλεσε και το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησε χθες σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον «υποδομών» της Χεζμπολάχ στη Μαρούν αρ Ρας και εναντίον «θέσης παρατήρησης» του σιιτικού ένοπλου κινήματος στη Μερκάβα, στον νότιο Λίβανο.

Ανακοίνωσε επίσης ότι προχώρησε χθες σε «επιθετική επιχείρηση» σε «όλο τον Νότο» του Λιβάνου, κάνοντας λόγο για βομβαρδισμούς της αεροπορίας και του πυροβολικού εναντίον 40 στόχων της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Χαμάς, γύρω από την Αϊτα ες Σαάμπ.

«Εχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός στρατευμάτων στα σύνορα (…) οι μισοί διοικητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο έχουν εξαλειφθεί, οι άλλοι μισοί κρύβονται κι έχουν αφήσει ελεύθερο το πεδίο για τις επιχειρήσεις» του ισραηλινού στρατού, υποστήριξε ο υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ανέφερε χθες πως δεν υπήρξε πέρασμα των συνόρων.

Ταυτόχρονα ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε νέους φονικούς βομβαρδισμούς χθες και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στον τομέα όπου βρίσκεται η Ράφα.

«Δεν είμαστε τρομοκράτες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόμπι αλ Χουτ, κάτοικος της Ντέιρ αλ Μπάλα, το σπίτι του οποίου μετατράπηκε σε συντρίμμια εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού.

Πολλές ξένες πρωτεύουσες, ανάμεσά τους και η Ουάσιγκτον, εκφράζουν ανησυχία εν μέσω των προετοιμασιών για χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαμηνύει εβδομάδες τώρα πως θα γίνει επιχείρηση στην πόλη αυτή, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι, καθώς τη χαρακτηρίζει το «τελευταίο» οχυρό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Το Ισραήλ προχωρά προς την επιχείρηση που θα βάζει στο στόχαστρο τη Χαμάς στη Ράφα, είπε χθες ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Δαβίδ Μένσερ.

«Εχουν κινητοποιηθεί δύο ταξιαρχίες εφέδρων για τις επιχειρήσεις» στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «στη Ράφα (απομένουν) τέσσερα τάγματα (της Χαμάς)» που βρίσκονται στο στόχαστρο του στρατού.

Σύμφωνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους που επικαλέστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Wall Street Journal, το Ισραήλ προετοιμάζεται να μετακινήσει τους αμάχους από τη Ράφα προς την κοντινή Χαν Γιούνις κυρίως, όπου σκοπεύει να στήσει καταλύματα, κέντρα διανομής τροφίμων και νοσοκομεία εκστρατείας.

Η εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων προβλέπεται να διαρκέσει δύο ως τρεις εβδομάδες και να διεξαχθεί σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και άλλες αραβικές χώρες, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η χερσαία επιχείρηση θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της Τζέρναλ.

Τέτοια επιχείρηση «θα ήταν έγκλημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, ο Ισμαήλ αλ Θαουάμπτα, διαβεβαιώνοντας πως η κεντρική Λωρίδα της Γάζας και η Χαν Γιούνις «επ’ ουδενί μπορούν να υποδεχθούν» εκτοπισμένους από τη Ράφα.

Δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Maxar Technologies και μεταδόθηκαν από το AFP εικονίζουν πρόσφατα εγκατεστημένες σκηνές.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Αλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν, από τους οποίους 129 παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο – ωστόσο τουλάχιστον 34 από αυτούς πιστεύεται πως έχουν σκοτωθεί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η Ε.Ε.

Η ευρείας κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχίσει τη ζωή σε 34.262 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Προχθές, Τρίτη, ο ΟΗΕ ζήτησε να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για τους ομαδικούς τάφους που βρέθηκαν μέσα στα δύο κυριότερα νοσοκομεία των πόλεων αυτών, το Σίφα στη Γάζα και το Νάσερ στη Χαν Γιούνις, υπογραμμίζοντας πως είναι ανάγκη να τερματιστεί η τρέχουσα ατμόσφαιρα «ατιμωρησίας».

Ο Λευκός Οίκος απαίτησε «απαντήσεις» και «διαφανή» έρευνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, είπε χθες ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε πως από το Σάββατο έχει προχωρήσει στην εκταφή 340 πτωμάτων ανθρώπων που σκοτώθηκαν και θάφτηκαν από ισραηλινές δυνάμεις σε ομαδικούς τάφους στο εσωτερικό του νοσοκομείου Νάσερ.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «ανυπόστατες» κατηγορίες, κατόπιν ανέφερε πως προχώρησε σε εκταφή και κατόπιν εκ νέου ταφή πτωμάτων σε αναζήτηση ομήρων.

Στους διακηρυγμένους στόχους του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας συγκαταλέγεται η επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους. Συγγενείς και φίλοι των ομήρων συμμετέχουν πολύ συχνά σε διαφόρων μορφών εκδηλώσεις για να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει βήματα ώστε να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους.

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα χθες μέσω Telegram βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται όμηρος, μόνος του μπροστά στην κάμερα, να δηλώνει ότι ονομάζεται Χερς Γκόλντμπεργκ Πόλιν, είναι 23 ετών κι απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα.

💥Israeli-American Hersch Goldberg-Polin is alive. Hamas releases yet another hostage video of a clearly coerced captive under duress. But alive. pic.twitter.com/JOFhaCN8K4

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) April 24, 2024