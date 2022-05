Έρλινγκ Χάαλαντ: Ο Βίκινγκ των γκολ έγινε «πολίτης» – Οι αριθμοί του χρυσού deal

Προτού μπούμε στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε ήδη το deal της χρονιάς. Οι «πολίτες» απέκτησαν επίσημα τον Έρλινγκ Χάαλαντ, το πιο «καυτό» όνομα στο διεθνές ποδόσφαιρο αυτή την στιγμή, μαζί με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Νορβηγός επιθετικός έκανε το όνομά του στη Σάλτσμπουργκ όπου αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Συνέχισε στη Ντόρτμουντ όπου έσπασε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στη Bundeliga φτάνοντας τα 50 γκολ σε 50 εμφανίσεις με τη φανέλα των Βεστφαλών στο πρωτάθλημα.

Συνολικά έχει σκοράρει 85 γκολ σε 88 εμφανίσεις με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας. Μετά τις απίθανες εμφανίσεις του Χάαλαντ, ο Νορβηγός επιθετικός βρέθηκε στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μπαρτσελόνα, της Μπάγερν Μονάχου και της Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και των πρωταθλητών Αγγλίας.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν εκείνη που πλήρωσε τη ρήτρα των 60 εκατομμυρίων ευρώ και έκανε δικό της τον 21χρονο φορ προσθέτοντας ένα «πυρηνικό» όπλο στο ρόστερ της. Οι «πολίτες» ήθελαν διακαώς έναν επιθετικό μετά την αποχώρηση του Σέρχιο Αγκουέρο για τη Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επιχείρησε να αποκτήσει τον Χάρι Κέιν από την Τότεναμ το προηγούμενο καλοκαίρι αλλά πρόεδρος των Λονδρέζων Ντάνιελ Λίβι ήταν αντίθετος στην πώλησή του.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής έχει υπογράψει συμβόλαιο με εβδομαδιαίες αποδοχές του να φτάνουν τις 360.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι θα εισπράττει ημερησίως 51.430 ευρώ.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022