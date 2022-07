Φόρμουλα 1, Silverstone: Οταν ο επικεφαλής δεν κάνει τη δουλειά

Ο δέκατος αγώνας της χρονιάς, ο χιλιοστός εξηκοστός έκτος (1066) σε απόλυτη αρίθμηση, διεξήχθη την Κυριακή 03-07- 2022 στο Silverstone της Αγγλίας .

Ο επικεφαλής δίνει τον ρυθμό

Είναι κουραστικό να επαναλαμβάνει κάποιος τα ίδια και τα ίδια. Ο Μπινόττο δεν μπορεί να διοικήσει την ιταλική ομάδα και είναι φανερό από την εξήγηση που έδωσε μετά το τέλος του αγώνα σχετικά με την αναγκαστική αποχώρηση του Οκόν η οποία οδήγησε σε τραγέλαφο ενεργειών ως προς την στρατηγική του επιδίωξη στον αγώνα και την τακτική της εφαρμογής της.

It’s somehow disappointing with the safety car at the end with Ocon stopping in the middle of the track,” said Binotto.“I think he could have stopped somewhere else, there was time to stop somewhere else (είναι κάπως απογοητευτικό με το αυτοκίνητο ασφαλείας στο τέλος και τον Ocon να σταματά στη μέση της πίστας”, δήλωσε ο Binotto. “Νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε σταματήσει κάπου αλλού, υπήρχε χρόνος να σταματήσει κάπου αλλού”).

Η τύχη και μόνο έφερε την Ferrari να διεκδικεί τις δύο πρώτες θέσεις. Αρχικώς, το σοβαρό ατύχημα του Zhou Guanyu ( Ζού Γκουανγιού) μετά την επιθετική είσοδο τού Γκαζλί ανάμεσα στον Κινέζο και τον Ράσελ, εξαφάνισε το πλεονέκτημα που είχε κατακτήσει ο Φερστάπεν έναντι του Σάινθ στην Abbey (την πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση του αγώνα). Ο αγώνας διεκόπη και ξανάρχισε με καθυστέρηση μιας ώρας στις αρχικές θέσεις εκκίνησης, αφού για κάποιο ανεξήγητο λόγο οι αγωνοδίκες θεώρησαν ότι δεν μετράνε οι θέσεις αγώνα των αυτοκινήτων εάν δεν έχουν διανύσει το πρώτο τμήμα (sector) της πίστας. Όμως εάν, σύμφωνα με αυτήν την προϋπόθεση, ο αγώνας θεωρείται ως μη γενόμενος, αναρωτιέται κάποιος όχι άδικα, γιατί επιτρέπεται να γίνουν αλλαγές ελαστικών (ο Φερστάπεν επανεκκίνησε με μεσαία γόμα, ενώ αρχικώς είχε μαλακή γόμα, εξού πέτυχε την προσπέραση στον Σάιν) και γιατί δεν επετράπη στον Ράσελ να συμμετάσχει στην νέα εκκίνηση; Έτσι ο Σάινθ μπήκε επικεφαλής του αγώνα, γεγονός που σύντομα ανετράπη στην έξοδο του συμπλέγματος των “σαρωτικών” στροφών (sweepings turns) Maggots – Becketts ή κατά την απρόσωπη αρίθμηση στην στροφή 13, όπου ο Σάινθ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσπέρασε με άνεση ο Φερστάπεν. Ο αγώνας διένυε, μόλις, τον δέκατο γύρο από τους συνολικά πενήντα δύο. Οι Red Bull είναι σαφώς πιό γρήγορες από οποιοδήποτε άλλο μονοθέσιο της πίστας. Το απέδειξε περίτρανα ο Πέρεζ αφού παρά την ατυχία του να βρεθεί στην τελευταία θέση μετά από επαφή, τελικώς τερμάτισε δεύτερος, έστω και μετά την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας λόγω της εγκαταλείψεως του Οκόν, δεκατρείς γύρους πριν το τέλος. Εγκατάλειψη που, κατά τα λεγόμενά του, δεν επέτρεψε στον Μπινόττο όχι μόνο να πανηγυρίσει μία διπλή νίκη αλλά τον έφερε και σε θέση απολογούμενου απέναντι στους οπαδούς της Ferrari -και απέναντι σε κάθε σώφρονα άνθρωπο- για τον τρόπο που διοικεί τους δύο πιλότους του. Σοβαρά εις βάρος του ευγενικότερου των δύο, του Σαρλ Λεκλέρ.

Μπινόττο: ο αρχιτέκτονας της δυσλειτουργίας

Στον δέκατο γύρο η πιθανότερο κατάληξη του αγώνα φαινόταν να είναι άλλη μία άνετη νίκη του Φερστάπεν. Όμως η γοητεία των αγώνων των πιό γρήγορων αυτοκινήτων που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος, βρίσκεται στο απροσδόκητο συμβάν που τελείται ως αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών σε συνδυασμό με την ταχύτητα των μηχανών και των ακαριαίων αποφάσεων που αυτή απαιτεί. Στον ενδέκατο γύρο οι δύο Αlfa Τauri έρχονται σε επαφή στη δεξιόστροφη 15 (την επονομαζόμενη stowe c.), την κατάληξη της Hangar straight: όνομα που συνδέεται με τα σιλό αποθήκευσης αεροσκαφών του παλιού αεροδρομίου που περικλείει η πίστα. Τα συντρίμμια της επαφής χτυπούν την άτρακτο του Φερστάπεν στον επόμενο γύρο και ουσιαστικά τον βγάζουν εκτός αγώνα. Τελικώς θα τερματίσει έβδομος. Ο Σάινθ παίρνει την πρωτιά. Όμως ο Λεκλέρ είναι ταχύτερος και πιέζει. Παρόλα αυτά ο μηχανικός του Σάινθ, Riccardo Adami, επιμένει να τον παροτρύνει να πιέσει το αυτοκίνητο του ενώ δεν δίνεται άδεια από τον Μπινόττο να προσπεράσει ο Λεκλέρ. Σημειωτέον ότι ο Μονεγάσκος έχει ελαφρύ τραύμα στο μπροστά φτερό από την επαφή με τον Πέρεζ στον τέταρτο γύρο. Οι τρεις πρώτοι μπαίνουν κατά σειρά στα pit από τον εικοστό πρώτο γύρο και μετά. Ο Σάινθ είναι πάλι βραδύτερος του ομοσταύλου του. Ο βασικός αντίπαλος του Φερστάπεν για το πρωτάθλημα προσπερνά με άνεση τον Ισπανό οδηγό της Ferrari. Στον 39ο γύρο ο Οκόν εγκαταλείπει λίγο μετά την είσοδο των pit μέσα στην πίστα. Η υποχρεωτική είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας βρίσκει τον επικεφαλής Λεκλέρ με δεκατεσσάρων γύρων “σκληρή” γόμα στη στροφή stow. Πίσω του ο Σάινθ με “σκληρά” ελαστικά δεκαοκτώ γύρων και ο Χάμιλτον με ελαστικά λευκού «σιριτιού» πέντε γύρων. Ο Μπινόττο έχει έξι δευτερόλεπτα για να αποφασίσει εάν και ποιόν θα βάλει στα pit για αλλαγή σε “μαλακή” γόμα για τους εναπομείναντες γύρους. Τον φοβίζει να βάλει και τα δύο αυτοκίνητα για αλλαγή επειδή υπάρχει πιθανότητα να χάσουν θέση λόγω του συνωστισμού που θα προκληθεί στα pit, αφού είναι βέβαιος ότι ο Χάμιλτον θα μπεί για αλλαγή. Μάλλον προκρίνει την λύση της μιας εισόδου και τελικώς αποφασίζει να βάλει τον Σάινθ, σκεπτόμενος να δώσει στον Λεκλέρ μία απόσταση ασφαλείας από τον Σάινθ (δέκα μηκών αυτοκινήτου, όπως αναφέρει στον ασύρματο ο Riccardo Adami). Είναι απορίας άξιο πως δεν καταλαβαίνει ότι η απόσταση θα εξανεμιστεί σε λιγότερο από ένα γύρο ακόμα και από τον Πέρεζ ο οποίος είναι πλέον για τα καλά στο παιχνίδι του βάθρου, έχοντας φορέσει όπως ήταν επιβεβλημένο, “κόκκινα” ελαστικά. Είναι η δεύτερη φορά μετά το Μονακό που υπολογίζουν λανθασμένα τη «ζωή» των ελαστικών τους. Επίσης είναι αδιανόητο να μην σκεφτεί ότι ο φέρων το παρατσούκλι smooth operator (ο χειριζόμενος με μαλακό τρόπο τις καταστάσεις ή ευκαιριακός ή εαυτούλης ή πονηρός) Κάρλος Σάινθ, δεν θα άρπαζε την ευκαιρία να προσπεράσει με άνεση τον Λεκλέρ, όπως και έκανε αμέσως μετά την επανεκκίνηση του αγώνα. Μάλιστα, καλώς πράττων, διότι υπήρχε πιθανότητα να χάσει θέσεις και βαθμούς η ομάδα εάν είχε διατηρήσει τη θέση που του υπέδειξαν. Οι μάχες Λεκλέρ, Πέρεζ και Χάμιλτον για τις θέσεις πέραν της πρώτης είναι άξιες σεμιναρίου. Ηταν απολαυστικές για τους θεατές λόγω της διάρκειας και της ποιότητάς τους. Ειδικότερα η δεξιοτεχνία του Λεκλέρ, με σαφώς υποδεέστερα για την περίσταση λάστιχα, ήταν συγκινητική, κερδίζοντας για πολλοστή φορά τις καρδιές των tiffosi, και όχι μόνο.

Η πίστα.

Οι ονομασίες των στροφών.

Και ο κόσμος διαμαρτύρεται

Οι διαδικτυακές αντιδράσεις των οπαδών για τον τρόπο που χειρίστηκε τα πράγματα η Ferrari, ήταν καταδικαστικές για τους ιθύνοντες και επαινετικές για την προσπάθεια του Λεκλέρ. Όμως το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Ο Λεκλέρ είναι το καλό παιδί της μαμάς – ομάδας, χωρίς να διαμαρτύρεται ή να δημιουργεί προβλήματα. Ο Σάινθ περιμένει στην “γωνία” την ευκαιρία για να κερδίσει κάτι χωρίς να είναι ο καλύτερος οδηγός της ομάδας. Ο Μπινόττο, ο αρχιτέκτονας της δυσλειτουργίας παραμένει αμέτοχος των συμβάντων. Ή χειρότερα ακόμα, μπορεί ενδομύχως, ασυνειδήτως, να θέλει να γίνεται ο πρωταγωνιστής των πραγμάτων. Ίσως -αλλά με μικρή πιθανότητα κατά την γνώμη μου-, η νεοσυσταθείσα ως πρωταγωνίστρια ομάδα δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο της αποτελεσματικής λειτουργίας της. Πάντως ακόμα και εάν κυριαρχεί ο αόριστος τέταρτος παράγοντας, δουλειά του επικεφαλής Μπινόττο είναι να λυθεί το πρόβλημα, το οποίο βρίσκεται εντός της ομάδας του και όχι στην δήθεν επιπόλαιη ενέργεια του Οκόν να σταματήσει το αυτοκίνητο εντός της πίστας.

Το χρονικό του αγώνα

Η εκκίνηση είναι επεισοδιακή λόγω του σοβαρό ατύχηματος του Ζού, το αυτοκίνητο του οποίου έκανε αρκετές περιστροφές στον κάθετο άξονα, πριν χτυπήσει στα κιγκλιδώματα της πρώτης στροφής. Ο Ράσελ που είχε εμπλακεί στο περιστατικό, προκαλώντας το εξαιτίας της επαφής που είχε προηγηθεί με τον Γκαζλί, βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε τρέχοντας προς το μονοθέσιο του Ζου, όχι τόσο από πεποίθηση βοηθείας όσο από καλή πρόθεση. Ο αγώνας ξεκίνησε με καθυστέρηση μιας ώρας με τις πρωταρχικές θέσεις των αυτοκινήτων. Το επιχείρημα της Mercedes ότι ο Ράσελ κατέβηκε από ενδιαφέρον δεν έγινε αποδεκτό και δεν του επετράπη η συμμετοχή στον αγώνα, παρόλο που θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί σοβαρά ότι η απόφαση φαίνεται επιπόλαιη εκ μέρους των αγωνοδικών από την στιγμή που θεώρησαν ότι επειδή τα αυτοκίνητα δεν πέρασαν στον δεύτερο τομέα (sector) της πίστας, ο αγώνας έπρεπε να οριστεί ως μη γενόμενος για τις τρεις πρώτες στροφές. Έτσι, η πρωτοπορία του Φερστάπεν ακυρώθηκε και η Αυστριακή ομάδα αποφάσισε, στη διάρκεια της στάσης στα paddock, να αλλάξει ελαστικά στο μονοθέσιό του, πράγμα παράδοξο αφού η αρχική εκκίνηση είχε καθ’ολοκληρία ακυρωθεί. Τέλος πάντων, στη νέα εκκίνηση, ο Σάινθ διατήρησε την πρωτοπορία.

04/52: O Πέρεζ έχει επαφή με τον Λεκλέρ. Ο πρώτος μπαίνει στα pit και βγαίνει τελευταίος, ενώ ο δεύτερος θα τελειώσει τον αγώνα με ένα ελαφρύ τραύμα του πρωραίου φτερού και μερικές αναγκαστικές αλλαγές, εν κινήσει, στο “στήσιμο” του αυτοκινήτου.

09/52: Ο Φερστάπεν έχει πλησιάσει τον Σάινθ σε απόσταση DRS, σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

10/52: Στην στροφή Chapel ο Σάινθ χάνει τον έλεγχο, βγαίνει εκτός πίστας και ο Φερστάπεν προσπερνά με άνεση.

11/52: Οι δύο Alfa Tauri έρχονται σε επαφή στην στροφή 15 (stow corner) αφήνοντας συντρίμμια στο οδόστρωμα.

12/52: Τα συντρίμμια πληγώνουν το σασί του αυτοκινήτου του Φερστάπεν και τρυπούν το λάστιχο. Βγαίνει από τα pit στην έβδομη θέση την οποία θα διατηρήσει με κόπο έως το τέλος.

21/52: Ο Σάινθ μπαίνει στα pit και βγαίνει στην τρίτη θέση με “σκληρή” γόμα. Η αλλαγή είναι πρόωρη. Πιθανόν να είχε αλλοίωση των “μεσαίων” ελαστικών του ή ήταν ένας εύσχημος τρόπος να περάσει ο Λεκλέρ, ο οποίος ήταν ταχύτερος του, αρκετούς γύρους μέχρι εκείνη την στιγμή.

21/52: Ο Μπότας εγκαταλείπει. Ο αγώνας για την Alfa Romeo μετά την έξοδο του Ζου έχει οριστικά τελειώσει.

24/52: Νεό pit για τον Φερστάπεν. H Ferrari έχει μία πρωτης τάξεως ευκαιρία να μειώσει την διαφορά της από την αυστριακή ομάδα στον πίνακα των κατασκευαστών.

25/52: Ο Λεκλέρ βάζει “σκληρή” γόμα και βγαίνει τρίτος στην πίστα, μετά τον Χάμιλτον και τον Σάινθ. Ο Χάμιλτον “γυρνά” πιό γρήγορα από τις Ferrari με την αρχική “μεσαία” γόμα του.

31/52: Ο Λεκλέρ είναι σαφώς πιό γρήγορος από τον ομόσταυλό του και τον προσπερνά, χωρίς αντίσταση.

34/52: Ο Χάμιλτον αλλάζει σε “σκληρή” γόμα και βγαίνει τρίτος στην πίστα, με προοπτική να φτάσει τον Σάινθ εντός λίγων γύρων.

39/52: Ο Οκόν εγκαταλείπει, εισέρχεται το αυτοκίνητο ασφαλείας και αρχίζει το μαρτύριο των επιλογών για τον Μπινόττο. Παίρνει μάλλον την χειρότερη απόφαση. Δεν βάζει τον Λεκλέρ στα pit. Όλοι οι άλλοι οδηγοί μπαίνουν για ένα “φτηνό” pit σε “μαλακή” γόμα. Ο μηχανικός του Σάινθ παροτρύνει να κρατήσει δέκα μήκη απόσταση από τον πρωτοπόρο Λεκλέρ και ομοσταυλό του, παρέχοντας του προστασία από την επίθεση των υπολοίπων. Φυσικά ο Σάινθ, αμέσως μετά την επανεκκίνηση, προσπερνά με άνεση τα δεκαοκτώ γύρων ελαστικά του Μονεγάσκου και οδηγεί χωρίς πίεση προς την πρώτη νίκη της καριέρας των 150 συμμετοχών του σε Φόρμουλα Ένα. Πίσω γίνονται μάχες ανάμεσα σε Πέρεζ, Χάμιλτον και Λεκλέρ. Τελικώς τερματίζουν με την παραπάνω σειρά, με τον Λεκλέρ να κρατάει πίσω του τον Αλόνσο.

Ο Φερστάπεν προηγείται στην κατάταξη των οδηγών με 34 βαθμούς διαφορά από τον Πέρεζ. Τρίτος είναι ο Λεκλέρ με διαφορά 9 βαθμών από τον δεύτερο. Η Red Bull προηγείται της Ferrari στην κατάταξη κατασκευαστών του πρωταθλήματος με 63 βαθμούς. Η Mercedes είναι τρίτη, με 61 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Η Red Bull ξεπέρασε ένα άτυχο αγώνα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και χωρίς DNF (εγκατάλειψη) του επικεφαλής του πρωταθλήματος.

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει σε μία εβδομάδα στην θρυλική πίστα του Spielberg της Αυστρίας στην πίστα Red Bull Ring, την άτυπη έδρα της μεταμοντέρνας ομάδας του πρωταθλήματος για την οποία η έδρα και το παρελθόν δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού χαρακτηριστικό του ατομικού ανθρώπου που ασυνειδήτως υπηρετεί στο πρόσωπο του ιδρυτή της Dietrich Mateschitz είναι η ανάπτυξη της δυνατότητας και όχι η σταθερότητα της συνειδήσεως. Το πρώτο Γκραν Πρι διεξήχθη, εκεί, το1969. Η πίστα ανακαινίστηκε και μίκρυνε το 1995 από τον ισόβιο σχεδιαστή σιρκουί Herman Tilke. Είναι γρήγορη με τρείς εντυπωσιακές πρώτες ευθείες και στην συνέχεια προσιδιάζει σε κατάβαση έλκυθρου. Η πρωτοκαθεδρία της Red Bull δεν φαίνεται να απειλείται.

