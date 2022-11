Φόρμουλα 1: Το δεδομένο «είναι αυτό που είναι»

Ο εικοστός αγώνας της χρονιάς, ο χιλιοστός εβδομηκοστός έκτος (1.076) σε απόλυτη αρίθμηση, διεξήχθη την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 στo Autódromo Hermanos Rodríguez στην πόλη του Μεξικού.

Oι τελευταίοι αγώνες του πρωταθλήματος θα αποτελέσουν πεδίο λαμπρό για τους λάτρεις της στατιστικής και των δεδομένων. Φυσικά το μερίδιο του λέοντος διεκδικεί ο Φερστάπεν και κατ’ επέκταση η Red Bull. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Στα δύο από τα τέσσερα πρωταθλήματα του Φέτελ οι επιδόσεις και τα ρεκόρ έσπασαν κάθε προηγούμενο. Σε σημείο που ο ίδιος ο Γερμανός οδηγός να επισημαίνει δια ασυρμάτου ότι ζουν ιστορικές στιγμές και είναι καθήκον τους να τις απολαύσουν γιατί δεν θα τις ξαναζήσουν. Τότε είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με 13 νίκες. Το ρεκόρ κατέρριψε στον τελευταίο αγώνα ο Φερστάπεν με 14 νίκες, ενώ απομένουν δύο ακόμα αγώνες, ξεκινώντας από την pole position. Γεγονός που δεν ευνοούσε τέτοια κατάληξη, αφού η αεροδυναμική “τρύπα” των 800 μέτρων της ευθείας εκκινήσεως δεν είχε βγάλει ποτέ νικητή τον επικεφαλής της αρχικής παρατάξεως. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τι θα γινόταν εάν ο Πέρεζ είχε καταφέρει να περάσει τον δεύτερο Χάμιλτον και δοκίμαζε την καλή διάθεση του Φερστάπεν και του Χόρνερ να του παραχωρήσουν μία νίκη μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Εξάλλου ο Φερστάπεν του χρωστούσε τη νίκη στην Ισπανία. Ο Μεξικανός δεν πλησίασε ούτε σε απόσταση DRS (μικρότερη του ενός δευτερολέπτου) ούτε κατάφερε, λόγω μιας μικρής βλάβης, να υπερκεράσει τον Χάμιλτον κατά την διάρκεια του pit stop. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η στρατηγική της αυστριακής ομάδας είναι προσανατολισμένη σε έναν και μόνον οδηγό. Ακόμα και ο πλέον αγαθών προθέσεων θεατής ή συμπαθών του αθλήματος, δεν μπορεί να αποφύγει τη σκέψη ότι τα δύο αυτοκίνητα της Red Bull δεν είναι ανταγωνιστικά. Εσκεμμένα; Και εάν ναι, πώς γίνεται; Η άλλη εκδοχή είναι ότι ο πολύπειρος Πέρεζ, ο οποίος αγωνίζεται από το 2011, είναι τουλάχιστον κατά δύο δέκατα τέταρτα χειρότερος οδηγός από τον ομόσταυλό του. Φέτος ο Πέρεζ έχει κάνει -μέχρι τώρα- 2 νίκες. Στην Mercedes, tο δίδυμο Χάμιλτον – Μπότας δεν υπέφερε από τέτοια διαφορά, πόσο μάλλον το δίδυμο Χάμιλτον – Ρόσμπεργκ, όπου ο Γερμανός πιλότος διεκδικούσε μέχρι τέλους τον τίτλο, καταφέρνοντας να τον κατακτήσει μία φορά.

H τοποθεσία της πίστας. Google maps.

Η χαρά των μετρήσεων

Πέραν της συγκεκριμένης αναφοράς, η οποία αφορά στην, σχετικώς νεοσύστατη, αυστριακή ομάδα που πήρε τον πρώτο της τίτλο το 2010 και δεν έχει ακόμα δικό της κινητήρα, η πληθώρα και η ποικιλία των στατιστικών στοιχείων είναι κατακλυσμιαία. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό άπαντα μετρώνται, υποχρεωτικά. Η γενέθλιος σύστασή του είναι η μηχανή και οι πέριξ αυτής επιδόσεις. Ο οδηγός και οι μηχανικοί υπάγονται, εκόντες-άκοντες, σε αυτήν ναι την αρχική συνθήκη. Η μέτρηση των επιδόσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζουν τον εαυτό τους οι άνθρωποι της μηχανής. Ο χρόνος, γενικώς, είναι ο καθοριστικός παράγοντας συστάσεως της καθημερινής τους κινήσεως. Ειδικώς στη διάρκεια του αγώνα, η διαμόρφωση του χρόνου είναι ο μοναδικός παράγοντας κατανοήσεως των συμβάντων. Δεν είναι καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι η παρακολούθηση ενός αγώνα είναι εφικτή απλώς και μόνο στην εναλλαγή των χρονικών δεδομένων των μονοθεσίων ανάμεσα στους γύρους ή στα τμήματα που χωρίζουν έκαστον αυτών. Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην F1 TV. Αποτελούν παροχή της συνδρομής που μπορεί οποιοσδήποτε να έχει καταβάλλοντας 50 ευρώ ετησίως. Άνευ εικόνος, άνευ σχολιασμού, η αγωνιστική δράση είναι κυριολεκτικώς κατανοητή μέσω των μετρήσεων του χρόνου της κινήσεως των αυτοκινήτων και των στάσεών τους, ενώ συγχρόνως ο θεατής ενημερώνεται για το είδος των ελαστικών και τις αλλαγές αυτών. Η εικόνα είναι περιττή, ειδικά για κάποιον που είναι στοιχειωδώς μυημένος στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων ή έχει την υπομονή να μυηθεί. Η εποπτεία είναι ασυγκρίτως πληρέστερη. Εξάλλου, οι σχολιαστές ανατρέχουν αδιάκοπα στα τρέχοντα δεδομένα για να αναλύσουν και να δώσουν στους θεατές μία ευρύτερη οπτική του αγώνα. Στο κοντινό μέλλον, μη επανδρωμένα μονοθέσια, υποκείμενα της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσαν να πραγματοποιούν αγώνες εξαλείφοντας τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής. Σε αυτήν την υπόθεση εργασίας κάθε κίνηση του μονοθεσίου θα ηλέγχετο αποκλειστικώς εξ αποστάσεως. Μα μήπως και τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό των κινήσεων οδηγού και μηχανής δεν ελέγχεται τηλεμετρικώς; Αυτοκίνητο και πιλότος συνδέονται με αισθητήρες που μεταφέρουν δεδομένα -ων ουκ έστιν αριθμός-, στα κέντρα επεξεργασίας τους τα οποία βρίσκονται στα κεντρικά εργαστήρια των ομάδων. Δεν είναι καν εντός πίστας. Δεν χρειάζεται να είναι. Οι επιτυχίες ενός οδηγού είναι αποτέλεσμα ενός σύνθετου οργανισμού, όπου τα επιμέρους όργανά του εντέλλονται, τελικώς, από μοντέλα επιλογών στηριζόμενα στην αναλυτική επεξεργασία άπειρων δεδομένων. Τα στατιστικά στοιχεία αυτών των επιτυχιών ως αποτέλεσμα μιας συνολικότερης και εξαιρετικά πολύπλοκης διαδικασίας αδυνατούν, εκ φύσεως, να καταγράψουν την ποιοτική διάσταση της ανθρώπινης ενεργείας. Γιατί, αίφνης, δεν μπορεί να δοθεί απάντηση στην έλλειψη οπαδών της πρωταθλήτριας ομάδας, παρόλο που είναι παράλογο να ειπωθεί κάτι τέτοιο. Μπορεί κάποιος να παραθέσει ένα σωρό αποδεικτικά στατιστικά στοιχεία για τη νικηφόρα πορεία της Red Bull, χωρίς να ζεστάνει την καρδιά του η αισιοδοξία που πηγάζει από την επιτυχία, εν γένει. Η χαρά που είχε ο Φέτελ στην πρώτη του νίκη με τη Ferrari, μετά από τέσσερα συναπτά πρωταθλήματα με τη Red Bull, δεν είχε όμοια της. Ο Φερστάπεν πέτυχε την 14η φετινή του νίκη, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο αντίστοιχο επίτευγμα και το αντιμετωπίζει ως ενεργούμενο των συνθηκών. Του είπαν να κάνει τη δουλειά και την έκανε. Εξάλλου η προσφιλής επωδός στις δηλώσεις του, τουλάχιστον στις κακοτυχίες του ή τις αποτυχίες του, είναι: «It is what it is”. Είναι αυτό που είναι. Το δεδομένο είναι αυτό που είναι χωρίς περαιτέρω σημασία.

Η πίστα.

Η ονομασία των στροφών.

Το χρονικό του αγώνα

Εκκίνηση: Ο Ρασελ χάνει τη δεύτερη θέση και κατρακυλάει στην τέταρτη. Το κράτημά του πάνω στο κράσπεδο εξόδου της στροφής 2 επέτρεψε στον Χάμιλτον να περάσει αμέσως την αδελφή Mercedes και στον Πέρεζ να περάσει στη συνέχεια με το ρεύμα πλεύσης μέχρι τη στροφή 4. Ο Φερστάπεν κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση. Ο αγώνας τελείωσε εκεί. Αυτές ήταν και οι τελικές θέσεις τερματισμού. Στην πέμπτη και έκτη θέση έμειναν οι δύο Ferrari, ικανοποιημένες που τα κατάφεραν δεδομένης της τεχνικής αδυναμίας τους στις συνθήκες υψομέτρου. Ο Σάινθ ήταν διπλά ευχαριστημένος γιατί κατάφερε να δει την καρό σημαία μετά από έναν μήνα. Επικεφαλής των μεσαίων ομάδων ήταν ο Ρικιάρντο με την έβδομη θέση, παρά την ποινή του για το στρίμωγμα του Γκαζλί στον 52ο γύρο στην στροφή 11.

18/71: Η αρχική επιλογή της Mercedes για τη μεσαία γόμα σε σχέση με τη μαλακή των Red Bull και τον αγώνα της μιας στάσεως που προοιώνιζε με την ελπίδα ότι η αυστριακή ομάδα θα αναγκαστεί σε δύο στάσεις, δεν απέδωσε. Ο Χάμιλτον ήταν σταθερά πιο αργός από τον Φερστάπεν κατά 3/10΄΄. Ο Στρολλ είναι ο πρώτος που μπαίνει για αλλαγή σε μαλακά ελαστικά. Ήταν και ο μοναδικός με δύο pit stop.

26/71: Ο Φερστάπεν κάνει το ένα και μοναδικό pit stop. Βγαίνει με τη μεσαία γόμα και οδηγεί χωρίς προβλήματα μέχρι τέλους.

30/71: Παραδόξως η Mercedes καλεί τον Χάμιλτον για αλλαγή σε σκληρή γόμα, παρόλο που ο ρυθμός του ήταν σχετικά καλός. Πιο αργός, φυσικά, από του Φερστάπεν, αλλά εντός του υπολογισμένου σχεδίου.

33/71: Με την αλλαγή του Ράσελ σε σκληρά ελαστικά ολοκληρώνεται η τακτική των τριών πρώτων ομάδων. Εάν δεν εμφανιστεί αυτοκίνητο ασφαλείας θα ξυπνήσουμε στον τερματισμό.

40/71: O Φέτελ γίνεται παράδειγμα του μακροβιότερου stint με μαλακά ελαστικά.

46/71: Ο Μπότας προσπαθώντας να περάσει τον Οκόν, χωρίς να τα καταφέρνει, ξυπνά μνήμες του παρελθόντος. Ο καταλληλότερος οδηγός για να φέρει το αυτοκίνητο πίσω στο γκαράζ, χωρίς ζημιές, αφού δεν ολοκληρώνει την ενέργειά του παρά μόνο εάν είναι αναπόφευκτο. Είναι φανερό ότι η σκληρή γόμα δεν δουλεύει σωστά. Το πλεονέκτημα της Mercedes να αξιοποιεί στο έπακρο τα λευκά ελαστικά δεν αποδίδει γιατί η θερμοκρασία στην πίστα έχει πέσει 7 βαθμούς και δεν επιτυγχάνεται η θέρμανση που απαιτείται για ομαλή πορεία των ελαστικών. Οι Αλόνσο, Οκόν και Μπότας μετανιώνουν που επηρεάστηκαν από την τακτική της γερμανικής ομάδας. Ο Πέρεζ αδυνατεί να πλησιάσει τον Χάμιλτον.

70/71: Ο Ράσελ μετά από αψιμαχίες με τον μηχανικό του μπαίνει στα pits αλλάζοντας σε μαλακή γόμα και επιτυγχάνει τον ταχύτερο γύρο προσθέτοντας έναν επιπλέον βαθμό.

Ο Φερστάπεν προηγείται στην κατάταξη των οδηγών με 136 βαθμούς διαφορά από τον Πέρεζ που προηγείται του Λεκλέρ κατά 5 βαθμούς. Η Red Bull προηγείται της Ferrari στην κατάταξη κατασκευαστών του πρωταθλήματος με 209 βαθμούς. Η Mercedes είναι τρίτη, με 40 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Απομένουν δύο αγώνες για να δούμε ποιός θα είναι δεύτερος οδηγός στην γενική κατάταξη. Μαθηματικά η γερμανική ομάδα διεκδικεί την δεύτερη θέση στον πίνακα των κατασκευαστών.

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει σε δύο εβδομάδες, στην πόλη Σάο Πάολο στην πίστα Autódromo José Carlos Pace. Όπως πολλές πίστες πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Interlagos διαθέτει κεκλιμένες στροφές, με τους οδηγούς να ξεκινούν το γύρο τους σε ένα είδος μισού οβάλ. Σε έναν αγώνα που προβλέπεται ενδιαφέρον μόνο σε ό,τι αφορά στην δεύτερη θέση των οδηγών, ας ελπίσουμε σε ένα βροχερό απόγευμα.

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr