«Big In Japan»: Η βραδιά που το Μουντιάλ μάς θύμισε γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο

Όλοι μιλούσαν για το «fair play» των Ιαπώνων έξω από το αγωνιστικό τερέν. Για την «ευγενή άμιλλα» των φιλάθλων στα στάδια της Ντόχα, που αντί στο σφύριγμα της λήξης να βγουν έξω και να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς, παρέμεναν στο στάδιο και μάζευαν τα σκουπίδια από τις εξέδρες, όσο την ίδια στιγμή, οι παίκτες της ομάδας «γυάλιζαν» τα αποδυτήρια, αφήνοντας τα άπλυτα ρούχα τους διπλωμένα «στον πόντο» όπως ακριβώς και τα οριγκάμι πάνω στον πάγκο, ως ενθύμιο από την ευγενικότερη ομάδα που έχει πατήσει φέτος το πόδι της στο Κατάρ. Στην άλλη άκρη της Ασίας, οι Ιάπωνες πανηγύριζαν με όλη την ψυχή τους στους δρόμους του Τόκιο, μόνο όμως όταν αυτοί είχαν πράσινο φανάρι για τους πεζούς.

Μουντιάλ 2022: Το «fair play» των Ιαπώνων

Όλα αυτά ήταν τα «μεθεόρτια» του αγώνα ανάμεσα στη Γερμανία και την Ιαπωνία στη φάση των ομίλων, στον οποίο οι «σαμουράι» πέτυχαν το «ακατόρθωτο»: να κερδίσουν μια κραταιά ομάδα όπως αυτή της Γερμανίας, απαντώντας στο γκολ του Γκουντογκάν με αυτό του Ντόαν κι ύστερα ένα ακόμα από τον Ασάνο, πετυχαίνοντας το θριαμβευτικό 1-2.

Και μετά το «ακατόρθωτο», ήρθε και το «θαύμα». Οι Ιάπωνες, η ομάδα-αουτσάιντερ που στα «καγκούρικα» ποδοσφαιρικά κουρέματα απαντάει με αποτυχημένες πλατινέ κουπ, κέρδισαν ένα ακόμα μεγαθήριο, την Ισπανία.

Η «Φούρια Ρόχα» κατέβηκε στο γήπεδο θέλοντας να δείξει «ποιος κάνει κουμάντο» εδώ, με τον Μοράτα να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα στο 11ο λεπτό και «σιγουρεύοντας» (που να ήξεραν) το ματς ήδη από τα πρώτα λεπτά.

Κι ύστερα, ήρθε το δεύτερο ημίχρονο. Οι σαμουράι ακόνισαν τα ξίφη τους και μέχρι το 51ο λεπτό είχαν βάλει ήδη δύο γκολ, με τον Ντόαν και τον Τανάκα και ανέτρεψαν με συνοπτικές διαδικασίες το σκορ. Η Ιαπωνία πέρασε πρώτη στον όμιλό της, αφήνοντας πίσω της την Ισπανία, τη Γερμανία και την Κόστα Ρίκα.

Όσο οι Ιάπωνες έγραφαν ιστορία στο Khalifa International Stadium, η βραδιά εξελισσόταν σε θρίλερ με όσα γίνονταν παράλληλα στο στάδιο Al Bayt και το ματς ανάμεσα στην Κόστα Ρίκα και τη Γερμανία.

Seriously, can everyone just calm down for a sec 😵‍💫

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022