Σε έκδοση του 1987 το διπλό ειδώλιο

Δημοσιευμένο στο βιβλίο της μελετήτριας της κυκλαδικής γλυπτικής Πατ Γκετς Πρετσιόζι «Sculptors of the Cyclades: Individual and Tradition in the Third Millenium B.C.» (1987) εντοπίστηκε τελικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων το διπλό ειδώλιο που επαναπατρίζεται στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ έπειτα από ενέργειες της Εισαγγελίας του Μανχάταν και του ΥΠΠΟΑ. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχαιολόγων έδειχναν ότι το ειδώλιο εμφανίζεται πρώτη φορά, τελικά εντοπίστηκε στο περίφημο βιβλίο της μελετήτριας, η οποία είχε πρόσβαση σε ιδιωτικές συλλογές. Τα μόνα στοιχεία που συνοδεύουν τη βιβλιογραφική αναφορά είναι «ιδιωτική συλλογή» και «άγνωστη προέλευση».

Το ειδώλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΦΑ Κυκλάδων που εστάλη στην «Κ», ανήκει σε έναν ιδιαίτερα σπάνιο τύπο που αριθμεί ακόμη τέσσερα γνωστά δείγματα ιδιωτικών, επίσης, συλλογών: Ενα ειδώλιο που εκτέθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία 1970-1980 στο Μουσείο Βάδης της Καρλσρούης, στην έκθεση «Art and Culture of the Cyclades», όπου ως τόπος προέλευσης αναφέρεται η Πάρος και χρόνος απόκτησης το 1860. Στην ίδια έκθεση παρουσιάστηκε ειδώλιο ιδιωτικής συλλογής στην Κοπεγχάγη με αναφερόμενο τόπο προέλευσης την Ιο. Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης εκτίθεται παρόμοιο αγαλματίδιο της συλλογής Στερν και θραύσματα ειδωλίου (κεφαλή και μέρος ποδιών επάνω της) που ανήκει στη συλλογή του μουσείου.

Το αγαλματίδιο θα μελετηθεί διεξοδικά «ώστε να τεκμηριωθεί η αυθεντικότητά του και η πιθανή προέλευσή του», σημειώνει η εφορεία, και θα εμπλουτίσει τη συλλογή τού υπό κατασκευήν Μουσείου Κυκλαδικού Πολιτισμού στη Νάξο.