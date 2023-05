Σηκώνουν αυλαία οι Κάννες – Η «Κ» στην Κρουαζέτ

Μπορεί τα Οσκαρ να αντικατέστησαν φέτος το κόκκινο χαλί με μπεζ (άγνωστο γιατί), ωστόσο στις Κάννες, που ξέρουν να τηρούν τις παραδόσεις, δεν κάνουν τέτοια… λάθη. Ο πορφυρός καταρράκτης στην είσοδο του Palais des Festivals είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους αστέρες του κινηματογράφου, κάτω από την αιωνίως γοητευτική Κατρίν Ντενέβ, που κοσμεί την αφίσα της φετινής διοργάνωσης. Η αυλαία του 76ου Φεστιβάλ Καννών (έως 27/5) θα ανοίξει απόψε, με μια επιλογή μάλιστα ταιριαστή με το παραδοσιακά προκλητικό πνεύμα του· όχι μόνο διότι η Μέιγουεν, που υπογράφει το εναρκτήριο «Jeanne du Barry», θεωρείται μία από τις πιο τολμηρές κινηματογραφίστριες του καιρού μας, αλλά κυρίως επειδή στην ταινία της πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ, επανερχόμενος μετά τιμών στο προσκήνιο, έπειτα από τις μακροχρόνιες δικαστικές περιπέτειές του.

Ο Αμερικανός ηθοποιός είναι πάντως μόνον ένας από τους πολλούς σταρ που θα βρεθούν αυτές τις ημέρες στην Κρουαζέτ. Ο Χάρισον Φορντ θα έρθει για να παρουσιάσει τον πέμπτο και τελευταίο(;) «Ιντιάνα Τζόουνς» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μάνγκολντ, ο οποίος θα κάνει πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού στις Κάννες. Το ίδιο θα συμβεί και με το πολυαναμενόμενο «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε, με τους Λεονάρντο ντι Κάπριο και Ρόμπερτ ντε Νίρο. Εντός δια-γωνιστικού είναι, αντιθέτως, το «May December», το νέο ερωτικό δράμα του Τοντ Χέινς, με πρωταγωνίστριες τις Νάταλι Πόρτμαν και Τζουλιάν Μουρ. Την προσοχή του προέδρου Ρούμπεν Εστλουντ και της υπόλοιπης κριτικής επιτροπής –εκτός από τη δεδομένη του κοινού– θα διεκδικήσει ακόμη το αστεράτο καστ (Σκάρλετ Γιόχανσον, Εϊντριαν Μπρόντι, Μπράιαν Κράνστον κ.ά.) του «Asteroid City» του Γουές Αντερσον.

Ο Τζόνι Ντεπ (επάνω) υποδύεται τον Λουδοβίκο ΙΕ΄ στο εναρκτήριο «Jeanne du Barry». Εκτός συναγωνισμού θα προβληθούν ο τελευταίος «Ιντιάνα Τζόουνς» (κάτω) και το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Κάπως λιγότερη λάμψη αλλά πολλά… καντάρια κινηματογραφικής αξίας θα φέρουν μαζί τους άλλοι σπουδαίοι δημιουργοί του παγκόσμιου σινεμά: ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα Ιάπωνας Χιροκάζου Κόρε Εντα, με το «Monster», o χαρισματικός Φινλανδός Ακι Καουρισμάκι («Fallen Leaves»), ο κορυφαίος σύγχρονος Τούρκος auter Nούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν («About Dry Grasses»), οι υπέροχοι βετεράνοι Βιμ Βέντερς («Perfect Days»), Κεν Λόουτς («The Old Oak») και Μάρκο Μπελόκιο («Kidnapped»), η ανερχόμενη Αλίτσε Ρορβάχερ και άλλοι.

Το φεστιβάλ θα τιμήσει τον ηθοποιό Μάικλ Ντάγκλας με Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της προσφοράς του στην Εβδομη Τέχνη.

Ολοι οι παραπάνω διεκδικούν τον Χρυσό Φοίνικα, σε μια διοργάνωση η οποία ωστόσο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο τμήμα «Ενα Κάποιο Βλέμμα» όσο και στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών, όπου θα τιμηθεί, δίνοντας και ένα σχετικό masterclass, ο Κουέντιν Ταραντίνο. Την αναγνώριση του φεστιβάλ θα λάβει φέτος και ο Μάικλ Ντάγκλας, με τη μορφή του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, για το σύνολο της προσφοράς του στην Εβδομη Τέχνη.

Στην Κρουαζέτ θα βρεθεί επίσης ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με το μικρού μήκους «Strange Way of Life», στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Ιθαν Χοκ και Πέδρο Πασκάλ. Μικρού μήκους είναι και η μοναδική για φέτος ελληνική συμμετοχή –αφού ο Γιώργος Λάνθιμος προτίμησε να μη φέρει το «Poor Things»–, το «Midnight Skin» του Μανώλη Μαυρή, που παρουσιάζεται σε ειδική προβολή στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κριτικής – θυμίζουμε ότι ο Ελληνας κινηματογραφιστής είχε διακριθεί στο συγκεκριμένο τμήμα με το προηγούμενο φιλμ του, «Brutalia, Days of Labor». Ελληνικό ενδιαφέρον πάντως (και συμπαραγωγό την εγχώρια Heretic) έχει και το γυρισμένο στα Μάλια της Κρήτης «How to Have Sex» της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, το οποίο διαγωνίζεται στο «Ενα Κάποιο Βλέμμα».

Ολα αυτά, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι το φεστιβάλ θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί κανονικά. Διότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι αυτό τον καιρό η Γαλλία βρίσκεται σε απεργιακό αναβρασμό, λόγω του συνταξιοδοτικού. Πριν από μερικές εβδομάδες το βασικό συνδικάτο εργαζομένων στον τομέα της ενέργειας απείλησε να… κατεβάσει τους διακόπτες πάνω στις μέρες του φεστιβάλ, ενώ δεν αποκλείονται οι κάθε είδους ακτιβιστικές δράσεις. Η περιφέρεια των Καννών, από την πλευρά της, απάντησε πρόσφατα απαγορεύοντας οποιαδήποτε διαδήλωση στους χώρους της διοργάνωσης (για την ασφάλεια του πλήθους, όπως ειπώθηκε), ωστόσο, την Κυριακή 21 Μαΐου, έχει εξαγγελθεί πανγαλλική κινητοποίηση, η οποία θεωρείται πολύ πιθανό να φτάσει και στο κατώφλι του Palais des Festivals.