Ευπατρίδης με λογισμό και μ’ όνειρο

On the Third Day (Την τρίτη ημέρα), Στήβεν Αντωνάκος, 1995. Βαμμένο ξύλο και νέον (150 x 152 x 11 εκ.). Συλλογή Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. [Βασίλης Μακρής]